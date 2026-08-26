Бывшего гендиректора «Звезда-Стрела» заподозрили в хищениях при оборонзаказе
Управление ФСБ России по Ростовской области возбудило уголовные дела по факту хищений при гособоронзаказе на сумму свыше 100 млн руб. В них подозревают трех человек — бывшего руководителя оборонного предприятия, предпринимателя и бывшего главу военного представительства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.
По данным источников «Ъ-Ростов» в силовых структурах, речь идет о предпринимателе Дмитрии Мисюре, бывшем начальнике 567-го военного представительства Минобороны России Денисе Коломийцеве и бывшем гендиректоре оборонного завода в Таганроге АО «Звезда-Стрела». «РИА Новости» уточнило, что это Александр Шефранович, он возглавлял предприятие с января 2023-го по июнь 2025 года.
Следствие считает, что Александр Шефранович и Денис Коломийцев в 2025 году умышленно внесли в экономические документы ложные данные о стоимости одного из изделий. Из-за этого Минобороны России был причинен ущерб на сумму свыше 110 млн руб. Дело расследуется по статьям о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, получении и даче взятки.
По данным «Ъ-Ростов», сейчас Дмитрий Мисюра заключен под домашний арест. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Уголовные дела, связанные с хищениями при выполнении гособоронзаказа, возбуждались также в отношении других предприятий и лиц в Ростовской области. В феврале 2026 года ФСБ России раскрыла хищения при выполнении гособоронзаказа в Ростове-на-Дону, возбудив уголовное дело против бывшего генерального директора АО «Горизонт» Игоря Хохлова за завышение себестоимости продукции в 2023 году.
Ранее, в 2024 году, Таганрогский городской суд приговорил бывшего генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. По делу Владимира Масленского ущерб при исполнении госконтрактов, связанных с изготовлением тактической ракеты, составил 420 млн рублей, и в 2025 году его приговор был смягчен до трех лет двух месяцев колонии. Также по этому делу проходили директор ООО «ТПК "Горизонт"» Константин Слинько и начальник экономического отдела АО «Звезда-Стрела» Лидия Агапова, а начальник 222-го военного представительства Минобороны РФ Андрей Подлесных рассматривается по обвинению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 12 млн рублей.