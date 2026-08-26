Бывшего гендиректора «Звезда-Стрела» заподозрили в хищениях при оборонзаказе

Управление ФСБ России по Ростовской области возбудило уголовные дела по факту хищений при гособоронзаказе на сумму свыше 100 млн руб. В них подозревают трех человек — бывшего руководителя оборонного предприятия, предпринимателя и бывшего главу военного представительства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

По данным источников «Ъ-Ростов» в силовых структурах, речь идет о предпринимателе Дмитрии Мисюре, бывшем начальнике 567-го военного представительства Минобороны России Денисе Коломийцеве и бывшем гендиректоре оборонного завода в Таганроге АО «Звезда-Стрела». «РИА Новости» уточнило, что это Александр Шефранович, он возглавлял предприятие с января 2023-го по июнь 2025 года.

Следствие считает, что Александр Шефранович и Денис Коломийцев в 2025 году умышленно внесли в экономические документы ложные данные о стоимости одного из изделий. Из-за этого Минобороны России был причинен ущерб на сумму свыше 110 млн руб. Дело расследуется по статьям о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, получении и даче взятки.

По данным «Ъ-Ростов», сейчас Дмитрий Мисюра заключен под домашний арест. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.