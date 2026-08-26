Тренера «Уралочки» Николая Карполя наградили орденом Вячеслава Платонова
Старший тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь награжден орденом Вячеслава Платонова, сообщили в Telegram-канале клуба. Церемония награждения прошла 23 августа в Елагином дворце в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что господин Карполь получил орден в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта».
«Орден Вячеслава Платонова» — это общественная неправительственная награда, учрежденная в 2007 году в память о выдающемся советском волейбольном тренере Вячеславе Платонове. Орден ежегодно вручается в трех номинациях: за заслуги в развитии российского, санкт-петербургского и международного спорта.
Николаю Карполю 87 лет. Он возглавлял «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством команда становилась 25 раз лучшей в России и восемь раз в Европе. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира и самым титулованным тренером России по игровым видам спорта. Господин Карполь является почетным гражданином Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области. В 2023 году он оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе, пока ему позволяет состояние здоровья.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер на личной встрече с Николаем Карполем обсудил перспективы возрождения международного турнира «Кубок Ельцина».