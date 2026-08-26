Тренера «Уралочки» Николая Карполя наградили орденом Вячеслава Платонова

Старший тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь награжден орденом Вячеслава Платонова, сообщили в Telegram-канале клуба. Церемония награждения прошла 23 августа в Елагином дворце в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Николай Карполь Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Telegram-канал «ВК Уралочка» Следующая фотография 1 / 2 Николай Карполь Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Telegram-канал «ВК Уралочка»

Отмечается, что господин Карполь получил орден в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта».

«Орден Вячеслава Платонова» — это общественная неправительственная награда, учрежденная в 2007 году в память о выдающемся советском волейбольном тренере Вячеславе Платонове. Орден ежегодно вручается в трех номинациях: за заслуги в развитии российского, санкт-петербургского и международного спорта.

Николаю Карполю 87 лет. Он возглавлял «Уралочку» с 1969 года. Под его руководством команда становилась 25 раз лучшей в России и восемь раз в Европе. Он является самым титулованным волейбольным тренером мира и самым титулованным тренером России по игровым видам спорта. Господин Карполь является почетным гражданином Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области. В 2023 году он оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе, пока ему позволяет состояние здоровья.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер на личной встрече с Николаем Карполем обсудил перспективы возрождения международного турнира «Кубок Ельцина».

Полина Бабинцева