Денис Паслер предложил возродить турнир «Кубок Ельцина» по волейболу

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил перспективы возрождения международного турнира «Кубок Ельцина» по волейболу с вице-президентом клуба «Уралочка» Николаем Карполем в ходе личной встречи. Глава региона заверил в своем Telegram-канале, что власти будут искать решения по возвращению соревнований в спортивный календарь Среднего Урала. «"Кубок Ельцина" — престижные соревнования, которые в прошлом собирали сильнейшие команды мира»,— пояснил господин Паслер.

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Денис Паслер и Николай Карполь

Губернатор добавил, что волейбол пользуется большой популярностью в Свердловской области. «Видом спорта занимаются почти 65 тыс. человек, что выводит его на третье место по массовости в регионе. Предстоящий юбилейный год "Уралочки" станет настоящим праздником волейбола для всех»,— заверил глава региона.

По словам Дениса Паслера, в ходе встречи с господином Карполем он также обсудил предстоящее 60 летие «Уралочки» и большой волейбольный турнир, который пройдет в 2026 году и станет центральным событием юбилейной программы. «В текущем сезоне команда уверенно выступает в Суперлиге, занимая третье место в турнирной таблице, сохраняя традиции, заложенные легендарным тренером»,— сказал губернатор.

Николай Карполь предложил провести международный турнир по волейболу среди женщин и назвать соревнования именем первого президента России Бориса Ельцина в 2002 году. Инициативу поддержали руководство российского волейбола, на тот момент губернатор Свердловской области Эдуард Россель и сам экс-глава государства. Первый турнир прошел в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2003 году: в нем приняли участие команды из России, Китая, Азербайджана, США, Италии, Японии, Турции и Хорватии. Победителем стала сборная РФ. В последний раз турнир прошел в 2019 году. Победу на соревнованиях одержали американские волейболистки.

Волейбольный клуб «Уралочка» (сейчас «Уралочка-НТМК») был основан в 1966 году при заводе транспортного машиностроения имени Я. М. Свердлова (сейчас «Уралтрансмаш»). С 1969 года ее начал тренировать Николай Карполь. Под его руководством команда завоевала все возможные в мировом волейболе награды, более 20 раз становилась чемпионом страны. Спортсменки «Уралочки» завоевали 15 медалей чемпионок Олимпийских игр, неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы, в других крупнейших международных соревнованиях. Господин Карполь является почетным гражданином Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области. В 2023 году он оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе, пока ему позволяет состояние здоровья. 1 мая Николай Карполь отметил свое 87-летие.

Василий Алексеев