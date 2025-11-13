Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Денис Паслер предложил возродить турнир «Кубок Ельцина» по волейболу

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил перспективы возрождения международного турнира «Кубок Ельцина» по волейболу с вице-президентом клуба «Уралочка» Николаем Карполем в ходе личной встречи. Глава региона заверил в своем Telegram-канале, что власти будут искать решения по возвращению соревнований в спортивный календарь Среднего Урала. «"Кубок Ельцина" — престижные соревнования, которые в прошлом собирали сильнейшие команды мира»,— пояснил господин Паслер.

Денис Паслер и Николай Карполь

Денис Паслер и Николай Карполь

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Денис Паслер и Николай Карполь

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Губернатор добавил, что волейбол пользуется большой популярностью в Свердловской области. «Видом спорта занимаются почти 65 тыс. человек, что выводит его на третье место по массовости в регионе. Предстоящий юбилейный год "Уралочки" станет настоящим праздником волейбола для всех»,— заверил глава региона.

По словам Дениса Паслера, в ходе встречи с господином Карполем он также обсудил предстоящее 60 летие «Уралочки» и большой волейбольный турнир, который пройдет в 2026 году и станет центральным событием юбилейной программы. «В текущем сезоне команда уверенно выступает в Суперлиге, занимая третье место в турнирной таблице, сохраняя традиции, заложенные легендарным тренером»,— сказал губернатор.

Николай Карполь предложил провести международный турнир по волейболу среди женщин и назвать соревнования именем первого президента России Бориса Ельцина в 2002 году. Инициативу поддержали руководство российского волейбола, на тот момент губернатор Свердловской области Эдуард Россель и сам экс-глава государства. Первый турнир прошел в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2003 году: в нем приняли участие команды из России, Китая, Азербайджана, США, Италии, Японии, Турции и Хорватии. Победителем стала сборная РФ. В последний раз турнир прошел в 2019 году. Победу на соревнованиях одержали американские волейболистки.

Волейбольный клуб «Уралочка» (сейчас «Уралочка-НТМК») был основан в 1966 году при заводе транспортного машиностроения имени Я. М. Свердлова (сейчас «Уралтрансмаш»). С 1969 года ее начал тренировать Николай Карполь. Под его руководством команда завоевала все возможные в мировом волейболе награды, более 20 раз становилась чемпионом страны. Спортсменки «Уралочки» завоевали 15 медалей чемпионок Олимпийских игр, неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы, в других крупнейших международных соревнованиях. Господин Карполь является почетным гражданином Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области. В 2023 году он оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе, пока ему позволяет состояние здоровья. 1 мая Николай Карполь отметил свое 87-летие.

Василий Алексеев

Новости компаний Все