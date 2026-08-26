На Сахалине расширили зону поиска пропавших без вести после сильных ливней
На Сахалинскую область 20 августа обрушился циклон, который принес сильные ливни. Активная фаза циклона, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни. В Томаринском районе выпала двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Томаринке поднялся более чем на 5 м. Затопило 17 жилых домов. Попасть в Томари и выехать из города можно только поездом из-за перекрытия автодорог. В Углегорском районе два человека пропали без вести. Спасатели расширили зону поисков. На местной базе отдыха смыло гостевые домики. Областные власти пообещали выплатить компенсации тем, чье жилье было повреждено.
Электроснабжение, сотовая связь и пассажирские перевозки в пострадавших от циклона районах Сахалинской области были восстановлены к 26 августа 2026 года, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Самая сложная ситуация сохраняется в поселке Шахтерск Углегорского района, где нарушено водоснабжение из-за мутной воды в реке, и организован подвоз питьевой воды. Специалисты приступили к обследованию поврежденных домов и оформлению документов для выплат пострадавшим.
Поиски двух туристов, пропавших без вести на базе отдыха в Углегорском районе, продолжаются. Спасатели обнаружили три домика для отдыха, унесенные рекой Тавда на пять километров от Лесогорских минеральных вод, однако людей в них не оказалось. К поискам были подключены вертолет и БПЛА, но из-за отсутствия дорог в этой местности спасателям приходится добираться пешком. Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего оказания услуг на базе отдыха, где 23 августа 2026 года паводок смыл гостевые домики, в которых находилось 11 туристов.