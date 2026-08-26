На Сахалине расширили зону поиска пропавших без вести после сильных ливней

Составлено ИИ-Ассистентъ

Электроснабжение, сотовая связь и пассажирские перевозки в пострадавших от циклона районах Сахалинской области были восстановлены к 26 августа 2026 года, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Самая сложная ситуация сохраняется в поселке Шахтерск Углегорского района, где нарушено водоснабжение из-за мутной воды в реке, и организован подвоз питьевой воды. Специалисты приступили к обследованию поврежденных домов и оформлению документов для выплат пострадавшим.

Поиски двух туристов, пропавших без вести на базе отдыха в Углегорском районе, продолжаются. Спасатели обнаружили три домика для отдыха, унесенные рекой Тавда на пять километров от Лесогорских минеральных вод, однако людей в них не оказалось. К поискам были подключены вертолет и БПЛА, но из-за отсутствия дорог в этой местности спасателям приходится добираться пешком. Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего оказания услуг на базе отдыха, где 23 августа 2026 года паводок смыл гостевые домики, в которых находилось 11 туристов.