Президент Казахстана призвал учить детей патриотизму без искажения истории

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что воспитание у детей патриотизма через распространение недостоверных сведений подрывает моральный стержень народа. Он поручил отредактировать учебные материалы, содержащие искажение истории.

«Недавно правительство сообщило обществу об итогах результативной работы — было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках»,— рассказал президент на открытии августовской конференции педагогов в Астане. По его словам, необходимо пересмотреть материалы, где «детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их “подвигах”, которых не было».

Касым-Жомарт Токаев также призвал отказаться от образа «вечно горюющей нации». Молодежь должна «правильно понимать историю», с уверенностью смотреть в будущее и верить, что неразрешимых задач не существует, заключил президент.