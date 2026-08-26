Чистая прибыль РЖД по МСФО выросла в семь раз в первом полугодии

Чистая прибыль холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) по МСФО составила 32,5 млрд руб. в первом полугодии. Это в 7,4 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Суммарные доходы РЖД за первое полугодие выросли на 10,7% — до 1,96 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 9,9% — до 1,42 трлн руб., от пассажирских перевозок — на 10%, до 230,4 млрд руб.

Операционные расходы холдинга за отчетный период выросли на 7,7% — до 1,62 трлн руб. Операционная прибыль увеличилась на 27,8% — до 338,3 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 622,7 млрд руб. (+21,2%), рентабельность по нему составила 32% против 29% годом ранее. Отношение чистый долг / EBITDA — 3,25x.