Концерты американского рэпера Tyga в Екатеринбурге и Москве перенесли на ноябрь

Концерты американского рэпера Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон), запланированные на 28 и 29 августа в Екатеринбурге и Москве, перенесли на ноябрь. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Концерты переносятся на ноябрь по независящим от организатора обстоятельствам. Точные дата и место будут объявлены позднее. Следите за обновлениями и новостями»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Желающие вернуть билеты могут сделать это по месту приобретения.

Tyga работает в жанрах хип-хоп, поп-рэп, хип-хоп Западного побережья и трэп. В 2011 году его песня Deuces была номинирована на 53-й церемонии «Грэмми» как лучшая совместная работа в жанре рэп. В 2014 году он получил премию World Music Awards в номинации «Лучший исполнитель в жанре рэп/хип-хоп». Самым продаваемым альбомом артиста стал The Gold Album: 18th Dynasty, выпущенный в 2015 году. Рэпер работал с Крисом Брауном, Офсетом, Дрейком и Канье Уэстом.

Ранее концертное агентство Say Agency опровергло информацию о переносе выступления американского рэпера Ye (Канье Уэста) из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.