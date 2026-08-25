Организаторы опровергли перенос концертов рэпера Канье Веста в Екатеринбург

Генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева опровергла информацию о поиске новой площадки для выступления американского рэпера Ye (Канье Уэста) в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе мероприятия в Екатеринбург или Москву после заявления «Газпром Арены» о невозможности проведения концерта.

«Нет, мы решаем вопрос с "Газпром Ареной"»,— рассказала «РИА Новости» глава Say Agency , отвечая на вопрос о поиске площадки в других городах.

На прошлой неделе Say Agency анонсировало концерты Канье Веста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Стоимость билетов варьировалась от 9 тыс. до 160 тыс. руб. Однако позднее представители площадки заявили, что «Газпром Арена» не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

Гендиректор SAY Agency Анна Субчева сообщила, что отмена концертов рэпера Канье Уэста в России исключена. По ее словам, контракт с музыкантом подписан на два шоу, и ему уже заплатили аванс.

Полина Бабинцева