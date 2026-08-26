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Vanity Fair включил папу римского Льва XIV в рейтинг самых стильных знаменитостей

Журнал Vanity Fair впервые после шестилетнего перерыва составил рейтинг самых стильных людей. В рейтинг этого года наряду с разными знаменитостями, актерами и певцами также вошел папа Лев XIV.

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Папа Лев XIV в бейсболке команды «Chicago White Sox»

Папа Лев XIV в бейсболке команды «Chicago White Sox»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Лев XIV в кроссовках Nike

Папа Лев XIV в кроссовках Nike

Фото: Vatican News

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Папа Лев XIV в бейсболке команды «Chicago White Sox»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Лев XIV в кроссовках Nike

Фото: Vatican News

Глава римско-католической церкви оказался в рейтинге в категории «Самые оригинально одевающиеся». Vanity Fair отметил его «уникальное умение» сочетать традиционное папское облачение со спортивной и/или повседневной одеждой. В журнале заявили, что папа Лев XIV вознес «свою скромную рясу на божественную высоту, сочетая ее с кроссовками Nike». Эксперты также отметили его «ироничный повседневный стиль, в котором церковное облачение запросто дополняется бейсболкой».

В категорию оригинально одевающихся знаменитостей редакция также включила певиц Бьорк и Билли Айлиш, актрису Тильду Суинтон, режиссера Спайка Ли, фигуристку Алису Лью. В топ-10 «лучших из лучших» вошли актеры Джейкоб Элорди, Гарри Стайлс, Колман Доминго, актрисы Тейяна Тейлор, Хантер Шафер, Луиза Джейкобсон, Михаэла Коэл, архитектор Фрида Эскобедо, топ-модель Палома Эльсессер и художница Анна Вейант.

Рейтинг самых стильных знаменитостей составляется Vanity Fair с 2004 года. Права на рейтинг журналу передала основательница Недели моды в Нью-Йорке Элеонор Ламберт, создавшая его в 1940 году. В период с 2020 по 2025 год рейтинг не публиковался по разным причинам, включая пандемию COVID-19.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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