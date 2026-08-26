Vanity Fair включил папу римского Льва XIV в рейтинг самых стильных знаменитостей
Журнал Vanity Fair впервые после шестилетнего перерыва составил рейтинг самых стильных людей. В рейтинг этого года наряду с разными знаменитостями, актерами и певцами также вошел папа Лев XIV.
Глава римско-католической церкви оказался в рейтинге в категории «Самые оригинально одевающиеся». Vanity Fair отметил его «уникальное умение» сочетать традиционное папское облачение со спортивной и/или повседневной одеждой. В журнале заявили, что папа Лев XIV вознес «свою скромную рясу на божественную высоту, сочетая ее с кроссовками Nike». Эксперты также отметили его «ироничный повседневный стиль, в котором церковное облачение запросто дополняется бейсболкой».
В категорию оригинально одевающихся знаменитостей редакция также включила певиц Бьорк и Билли Айлиш, актрису Тильду Суинтон, режиссера Спайка Ли, фигуристку Алису Лью. В топ-10 «лучших из лучших» вошли актеры Джейкоб Элорди, Гарри Стайлс, Колман Доминго, актрисы Тейяна Тейлор, Хантер Шафер, Луиза Джейкобсон, Михаэла Коэл, архитектор Фрида Эскобедо, топ-модель Палома Эльсессер и художница Анна Вейант.
Рейтинг самых стильных знаменитостей составляется Vanity Fair с 2004 года. Права на рейтинг журналу передала основательница Недели моды в Нью-Йорке Элеонор Ламберт, создавшая его в 1940 году. В период с 2020 по 2025 год рейтинг не публиковался по разным причинам, включая пандемию COVID-19.