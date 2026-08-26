Тело еще одного ребенка нашли в Краснодаре после атаки БПЛА

Количество погибших при падении обломков БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до четырех. При разборе завалов было найдено тело 14-летней девочки, сообщил глава города Евгений Наумов. Шестеро детей остаются в медицинских организациях, уточнила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Обломки БПЛА, сбитых во время атаки на Краснодар 24 августа, упали по нескольким адресам в городе, в том числе на детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей — 13, 15 и 16 лет.

По данным регионального оперштаба, пострадали 12 человек. Двух раненых детей прооперировали в тот же день. Врачи тогда говорили, что их жизням ничего не угрожает.

Новость обновлена в 13:59 мск. Изменен заголовок, добавлены данные городских властей.