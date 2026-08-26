Тело еще одного ребенка нашли в Краснодаре после атаки БПЛА
Количество погибших при падении обломков БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до четырех. При разборе завалов было найдено тело 14-летней девочки, сообщил глава города Евгений Наумов. Шестеро детей остаются в медицинских организациях, уточнила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Обломки БПЛА, сбитых во время атаки на Краснодар 24 августа, упали по нескольким адресам в городе, в том числе на детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей — 13, 15 и 16 лет.
По данным регионального оперштаба, пострадали 12 человек. Двух раненых детей прооперировали в тот же день. Врачи тогда говорили, что их жизням ничего не угрожает.
Новость обновлена в 13:59 мск. Изменен заголовок, добавлены данные городских властей.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее, 24 августа 2026 года, сообщала о гибели троих детей в возрасте 13, 15 и 16 лет при атаке беспилотников на Краснодар. Она также информировала о госпитализации шестерых детей с травмами, включая осколочные ранения, ожоги и сотрясения, оценивая их состояние как средней степени тяжести.
Мэр Краснодара Евгений Наумов 24 августа 2026 года сообщал о падении обломков беспилотников в нескольких местах Прикубанского округа, в том числе на территорию частного детского центра с круглосуточным пребыванием детей. До этого, в ночь на 24 августа 2026 года, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял о падении обломков беспилотников на частный детский центр, а также жилые и строящиеся многоквартирные дома.