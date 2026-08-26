Премьер Канады заявил, что США угрожают французской культуре в Квебеке

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп позволил себе «угрозы французскому языку» и «квебекской культуре». Так он расценил желание Вашингтона добиться от Оттавы уступок в отношении существующих в Квебеке законов о двуязычной маркировке товаров и положения, способствующего распространению франкоязычного культурного контента. В частности, спор развернулся вокруг того, должны ли крупные американские стриминговые компании вроде Netflix, Apple и Disney+ быть освобождены от канадских законов, требующих продвигать национальное телевидение, включая франкоязычные программы.

США ставили под сомнение конституционность второго закона, поскольку регулирование вещания и онлайн-стриминговых сервисов в Канаде осуществляет не отдельная провинция, а федеральное правительство. Да и первый закон, обязывающий компании США к дополнительным финансовым затратам в Канаде, вызывал немало нареканий. Первым с опровержениями на этот счет выступил торговый представитель президента США Джеймисон Грир. 24 августа в интервью CNBC он назвал обвинения Карни «смешной, выдуманной историей». «Я бы никогда не стал вмешиваться в то, чтобы канадцы говорили по-французски! На самом деле мне даже в голову не приходило сделать такую глупость»,— написал президент США 25 августа в Truth Social.

Подробнее о конфликте читайте в материале «Торговая война перетекла в лингвистическую».