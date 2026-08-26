Песков назвал очень сложными процессами события в Армении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внутриполитические события в Армении. Он назвал все происходящее в стране «очень сложными процессами» и выразил надежду, что это совершается по закону.
«Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении, там проходят очень сложные процессы,— сказал журналистам господин Песков.— Можно только выразить надежду, что все, что происходит, будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены права всех участников политического процесса в республике».
25 августа в Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна. На следующий день арестовали его сына Седрака Кочаряна. Против бывшего президента возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. Сейчас он находится в больнице из-за ухудшения самочувствия. По делу также проходят бывший президент Серж Саргсян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще семь человек.
В июне 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что договоренностей о встрече Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока нет, и решение примут после окончания избирательной кампании в Армении. Ранее, 9 июня 2026 года, Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин поздравит Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах после «официальных заключений», так как на выборах было «много непонятных моментов» и сообщений о нарушениях.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня 2026 года, и партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,8% голосов, в то время как блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» набрал 9,934%. МИД России заявлял о «попрании демократических процедур» на выборах в Армении, а российский ЦИК утверждал о недостаточной подготовке членов избирательных комиссий. В феврале 2021 года Дмитрий Песков уже называл ситуацию в Армении внутренним делом страны, однако выражал обеспокоенность развитием событий и призывал к спокойствию и соблюдению конституционного поля.