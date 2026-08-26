Песков назвал очень сложными процессами события в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внутриполитические события в Армении. Он назвал все происходящее в стране «очень сложными процессами» и выразил надежду, что это совершается по закону.

«Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении, там проходят очень сложные процессы,— сказал журналистам господин Песков.— Можно только выразить надежду, что все, что происходит, будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены права всех участников политического процесса в республике».

25 августа в Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна. На следующий день арестовали его сына Седрака Кочаряна. Против бывшего президента возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. Сейчас он находится в больнице из-за ухудшения самочувствия. По делу также проходят бывший президент Серж Саргсян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще семь человек.