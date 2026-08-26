El Pais: расследование убийства угнавшего Ми-8 пилота Кузьминова зашло в тупик

Следствие по делу об убийстве в Испании российского военного летчика Максима Кузьминова, сбежавшего на Украину, так и не нашло новых зацепок, пишет газета El Pais. Расследование приостановлено с декабря 2025 года из-за отсутствия подозреваемых.

Максима Кузьминова застрелили в феврале 2024 года в подъезде жилого дома в испанской провинции Аликанте. С того момента следователи смогли найти только патронные гильзы от пистолета Макарова, собрать «несколько расплывчатых показаний свидетелей» и осмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Ни одна из этих зацепок, пишет El Pais, не помогла правоохранительным органам найти подозреваемых. «Двигаться дальше некуда»,— говорят знакомые с расследованием источники газеты.

Максим Кузьминов вылетел на Ми-8 с военной базы в Курске и перегнал вертолет на Украину 9 августа 2023 года. С ним были еще два человека, которые после посадки пропали без вести. Украинские власти рекомендовали летчику не покидать территорию страны, чтобы не рисковать своей жизнью. В октябре того же года он отправился в испанский город Вильяхойосу, где проживает много русских и украинцев. «Он поехал туда, куда не следовало ехать, и сделал то, чего не следовало делать»,— добавили собеседники El Pais.

Утром 13 февраля 2024 года на территорию жилого комплекса, где остановился летчик, проникли двое неизвестных. Они застрелили его около лифта, после чего скрылись на машине. Полиция вскоре нашла ее сгоревшей. Как уточняет El Pais, убийцы не оставили никаких улик.