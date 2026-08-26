El Pais: расследование убийства угнавшего Ми-8 пилота Кузьминова зашло в тупик
Следствие по делу об убийстве в Испании российского военного летчика Максима Кузьминова, сбежавшего на Украину, так и не нашло новых зацепок, пишет газета El Pais. Расследование приостановлено с декабря 2025 года из-за отсутствия подозреваемых.
Максима Кузьминова застрелили в феврале 2024 года в подъезде жилого дома в испанской провинции Аликанте. С того момента следователи смогли найти только патронные гильзы от пистолета Макарова, собрать «несколько расплывчатых показаний свидетелей» и осмотреть записи с камер видеонаблюдения.
Ни одна из этих зацепок, пишет El Pais, не помогла правоохранительным органам найти подозреваемых. «Двигаться дальше некуда»,— говорят знакомые с расследованием источники газеты.
Максим Кузьминов вылетел на Ми-8 с военной базы в Курске и перегнал вертолет на Украину 9 августа 2023 года. С ним были еще два человека, которые после посадки пропали без вести. Украинские власти рекомендовали летчику не покидать территорию страны, чтобы не рисковать своей жизнью. В октябре того же года он отправился в испанский город Вильяхойосу, где проживает много русских и украинцев. «Он поехал туда, куда не следовало ехать, и сделал то, чего не следовало делать»,— добавили собеседники El Pais.
Утром 13 февраля 2024 года на территорию жилого комплекса, где остановился летчик, проникли двое неизвестных. Они застрелили его около лифта, после чего скрылись на машине. Полиция вскоре нашла ее сгоревшей. Как уточняет El Pais, убийцы не оставили никаких улик.
Расследование смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, было приостановлено испанскими властями в декабре 2025 года из-за отсутствия подозреваемых. Дело может быть возобновлено при появлении новых доказательств или информации об исполнителях и заказчиках убийства.
Источники испанского информационного агентства EFE ранее подтвердили, что застреленный мужчина являлся Максимом Кузьминовым, который погиб от шести огнестрельных ранений. По информации The New York Times, на месте убийства остались гильзы от девятимиллиметровых патронов для пистолета Макарова.
В ноябре 2024 года Politico сообщало, что Максим Кузьминов был застрелен двумя неизвестными на парковке многоквартирного дома в испанском городе Вильяхойоса, где он проживал. После убийства его тело могло быть переехано автомобилем, который позже нашли сгоревшим примерно в 20 км от места происшествия. Тогда же источники Politico в украинской разведке утверждали, что Кузьминов сам виновен в своей гибели, так как, получив 500 тысяч долларов и обещание защиты в Украине, он решил уехать за границу.