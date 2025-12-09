Испания приостановила дело об убийстве угнавшего на Украину Ми-8 российского перебежчика

Суд Испании приостановил расследование о смерти летчика Максима Кузьминова, сбежавшего из России на территорию Украины. Ход дела временно прекращен из-за отсутствия подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе судебной власти Испании, передает «РИА Новости».

Следствие не смогло установить исполнителей и заказчиков убийства российского летчика. Максим Кузьминов был убит 13 февраля 2024 года. В него несколько раз выстрелили на территории жилого комплекса недалеко от авениды Роса-дельс-Вентс в Вильяхойосе. Дело могут возобновить, если появятся новые доказательства или информация о возможных подозреваемых в убийстве летчика.

9 августа 2023 года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8. Позднее на пресс-конференции на Украине он заявил, что посадил вертолет на территории Украины. Вместе с ним были два члена экипажа. Летчик утверждал, что после приземления они выбежали из вертолета в сторону границы и их, возможно, убили.