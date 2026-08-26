Путин созвонился с президентом Сирии аш-Шараа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Собеседники выразили готовность углублять политический диалог, а также экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Россией и Сирией. Они также отметили важное значение соглашения о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.
Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления. Президенты договорились продолжать контакты.
Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу реорганизации баз 9 августа. Согласно документу, российские военные базы, созданные при президентстве Башара Асада, получают статус совместных учебно-тренировочных центров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Базовое преобразование».