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Омичку задержали за финансирование украинской террористической организации

В отношении жительницы Омска возбуждено уголовное дело о финансировании украинской террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, максимальное наказание до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает управление ФСБ региона.

По данным органов госбезопасности, фигурантка дела в мессенджере Telegram перевела деньги одной из запрещенных в РФ организаций. В ходе обыска в ее квартире правоохранители изъяли средства связи, подтверждающие причастность подозреваемой к преступлению.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе областное УФСБ задержало жителя Омска по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. По версии следствия, омич установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию по объектам АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Александра Стрелкова

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