ФСБ задержала готовившего атаку на НПЗ омича

УФСБ задержало жителя Омска по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, омич установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию по объектам АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Впоследствии на этой территории злоумышленники планировали организовать атаку беспилотников, установило следствие.

В управлении ФСБ уточнили, что в сентябре 2025 года задержанный стал фигурантом дела о публичных призывах в интернете к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) на объектах критически важной инфраструктуры Омска.

Александра Стрелкова