Памфилова заявила о 300 тыс. интернет-фейков про выборы в Госдуму

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в интернете распространяется более 300 тыс. «фейковых заявлений», дискредитирующих выборы в Госдуму.

Председатель ЦИКа считает, что материалы публикуют «мощные центры, на которые западные недруги» выделяют «огромные деньги». «Практически подхватывают любого релоканта, который,… не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливании грязью своей Родины. Задействуют во всех сферах»,— рассказала Элла Памфилова на заседании ЦИКа (цитата по ТАСС).

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Депутат Василий Пискарев утверждал, что иноагенты намерены провести у посольств России за границей «фейковые экзитполы».