Памфилова заявила о 300 тыс. интернет-фейков про выборы в Госдуму
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в интернете распространяется более 300 тыс. «фейковых заявлений», дискредитирующих выборы в Госдуму.
Председатель ЦИКа считает, что материалы публикуют «мощные центры, на которые западные недруги» выделяют «огромные деньги». «Практически подхватывают любого релоканта, который,… не просто уехал, а уехал для того, чтобы заработать деньги на обливании грязью своей Родины. Задействуют во всех сферах»,— рассказала Элла Памфилова на заседании ЦИКа (цитата по ТАСС).
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Депутат Василий Пискарев утверждал, что иноагенты намерены провести у посольств России за границей «фейковые экзитполы».
17 августа 2026 года депутат Государственной думы Василий Пискарев утверждал, что экстремистские организации и иноагенты планируют провести «фейковые экзитполы» у посольств России за рубежом, чтобы заявить о фальсификации выборов в Госдуму еще до их начала. Он отметил, что эти опросы планируется организовать 20 августа 2026 года и их результаты будут заведомо ангажированными.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которую возглавляет Василий Пискарев, фиксирует попытки вмешательства в выборы. В сентябре 2025 года он также заявлял о попытках западных стран повлиять на выборы, которые были пресечены.