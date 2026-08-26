Тамбовский губернатор призвал мужчин идти в резервисты после атаки на склад Wildberries

Резервисты внесли большой вклад в отражение атаки беспилотников на Тамбовскую область минувшей ночью. Об этом заявил губернатор Евгений Первышов. Он призвал жителей региона активнее вступать в профильные подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов", — сообщил глава региона. — К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада».

В результате атаки дронов на склад Wildberries в Котовске пострадали два человека. Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации и четкой работе всех служб, подчеркнул Евгений Первышов. Он отметил, что «большой вклад внесли и военные, включая резервистов».

«Еще раз обращаюсь к мужчинам Тамбовской области с призывом присоединиться к защите нашего неба», — добавил губернатор.

Склад Wildberries был полностью уничтожен огнем. Губернатор анонсировал совещание по вопросу трудоустройства сотрудников логистического объекта.