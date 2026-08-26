Знаменский округ Тамбовской области временно возглавил Андрей Шевченко

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Знаменского округа Тамбовской области назначили Андрея Шевченко — губернатор Евгений Первышов подписал соответствующее постановление 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шевченко

Фото: Департамент информационной политики правительства Тамбовской области Андрей Шевченко

Фото: Департамент информационной политики правительства Тамбовской области

Бывший глава округа Владимир Елисеев, руководивший муниципалитетом с 2017 года, подал в отставку. В пресс-службе облправительства отметили, что назначение господина Шевченко — очередная кадровая перестановка в муниципалитетах региона. На данный момент сменилось пять руководителей округов.

Андрей Шевченко ранее занимал должность заместителя директора департамента внутренней политики правительства Тамбовской области — начальника управления по развитию местного самоуправления.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», временно исполняющим полномочия главы Кирсанова с 10 июля назначен Сергей Плуталов, ранее занимавший должность заместителя руководителя администрации города. В Моршанске с 12 мая врио главы стал Игорь Телегин.

В Инжавинском округе временно исполняющим полномочия главы с 23 марта назначен Вячеслав Яблочко. Тамбовский округ официально возглавил Александр Орионов — его кандидатуру утвердил местный совет депутатов. В Сосновском округе врип главы назначен Сергей Попов, до этого занимавший пост первого заместителя главы муниципалитета.

Мария Свиридова