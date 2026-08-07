Сергей Попов назначен временным главой Сосновского округа Тамбовской области
В Сосновском округе Тамбовской области временно исполняющим полномочия (врип) главы стал Сергей Попов. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов.
Временно исполняющий полномочия главы Сосновского округа Сергей Попов
Фото: администрация Сосновского округа Тамбовской области
До назначения господин Попов занимал должность первого заместителя главы муниципалитета. В его ведении находились жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная и транспортная сферы и другие ключевые направления.
Из документа следует, что предыдущий глава округа Александр Дьяконов, возглавлявший его с 2013 года, досрочно прекратил полномочия с 7 августа. Причины его отставки не уточняются.
Господин Попов будет исполнять полномочия главы муниципалитета до избрания нового руководителя администрации.
В июле стало известно, что врип главы Кирсанова Тамбовской области назначен Сергей Плуталов. Возглавлявший город Сергей Павлов ушел в отставку в связи с выдвижением в депутаты областной думы восьмого созыва.