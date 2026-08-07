Сергей Попов назначен временным главой Сосновского округа Тамбовской области

В Сосновском округе Тамбовской области временно исполняющим полномочия (врип) главы стал Сергей Попов. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий полномочия главы Сосновского округа Сергей Попов

Фото: администрация Сосновского округа Тамбовской области Временно исполняющий полномочия главы Сосновского округа Сергей Попов

Фото: администрация Сосновского округа Тамбовской области

До назначения господин Попов занимал должность первого заместителя главы муниципалитета. В его ведении находились жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная и транспортная сферы и другие ключевые направления.

Из документа следует, что предыдущий глава округа Александр Дьяконов, возглавлявший его с 2013 года, досрочно прекратил полномочия с 7 августа. Причины его отставки не уточняются.

Господин Попов будет исполнять полномочия главы муниципалитета до избрания нового руководителя администрации.

В июле стало известно, что врип главы Кирсанова Тамбовской области назначен Сергей Плуталов. Возглавлявший город Сергей Павлов ушел в отставку в связи с выдвижением в депутаты областной думы восьмого созыва.

Кабира Гасанова