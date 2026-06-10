Александр Орионов официально возглавил Тамбовский округ

Главой Тамбовского округа, население которого оценивается в 73 тыс. человек, был назначен Александр Орионов. На этот пост его избрал местный совет депутатов на основании письма губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Орионов на церемонии вступления в должность главы округа

Фото: сайт администрации Тамбовского округа Александр Орионов на церемонии вступления в должность главы округа

Фото: сайт администрации Тамбовского округа

Господин Первышов предложил Александру Орионову возглавить муниципалитет в конце января. Должность освободилась после того, как предыдущий глава Константин Пудовкин подал заявление об отставке.

При этом на тот момент господин Орионов еще занимал пост первого заместителя председателя тамбовской облдумы. На следующий день после приглашения на пост главы Тамбовского округа Алекандр Орионов сложил с себя полномочия депутата, поскольку по закону совмещение должностей в органах государственной власти и местного самоуправления не допускается.

Господин Орионов родился в Тамбове, в 1994-м окончил тамбовскую классическую гимназию №12, а в 1999 году — юридический факультет ТГУ им. Г.Р. Державина. После окончания вуза вел самостоятельную юридическую практику, оказывая правовые услуги физическим лицам и предприятиям. В 2008 году получил второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ, окончив обучение с отличием. В 2013 году господин Орионов основал компанию «Тамбовские сады», ставшую крупнейшим производителем ягод малины, ежевики и смородины в регионе. С 2021-го депутат тамбовской областной думы седьмого созыва, избран по тамбовскому одномандатному округу № 22. Является первым зампредседателя облдумы и членом комитета по бюджету, налогам и финансам.

По данным декларации о доходах, в 2020 году Александр Орионов, будучи основателем компании «Тамбовские сады», занимал третье место среди депутатов тамбовской городской думы по уровню задекларированных доходов (после владельца АО «Октябрьское» господина Жалнина и другого совладельца ООО «Тамбовские сады» господина Валерия Иржанова) . Его доход составил 20,4 млн руб.

Егор Якимов