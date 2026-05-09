Врио главы тамбовского Моршанска назначен Игорь Телегин

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего обязанности главы Моршанска Антона Овчинникова с 11 мая в связи с его отставкой по собственному желанию. Документ опубликован на портале органов власти региона. В соответствии с постановлением с 12 мая временно исполняющим полномочия мэра Моршанска назначается Игорь Телегин. Он будет занимать пост до дня избрания главы города в установленном порядке и его вступления в должность.

Фото: Тамбовская областная Дума Игорь Телегин

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 6 мая депутаты Тамбовской областной думы поддержали заявление Игоря Телегина о досрочном сложении полномочий. В седьмой созыв облдумы господин Телегин был избран в сентябре 2021 года от партии «Единая Россия». Работал зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. До этого избирался в шестой созыв, руководил фракцией партии «ЛДПР» и участвовал в выборах губернатора Тамбовской области в 2020 году.

Антона Овчинникова назначили врио главы Моршанска в июле 2025 года сразу после вынесения гордумой решения о досрочном прекращении полномочий Романа Поленкова на внеочередном заседании. Незадолго до этого Евгений Первышов заявлял, что недоволен работой господина Поленкова и что «с кадровыми решениями [о назначении главы города] поторопились».

В августе 2025-го господин Первышов заявил, что правительство Тамбовской области будет в «ручном режиме» управлять 39-тысячным Моршанском до назначения главы города. По словам главы региона, постоянным мэром Моршанска «может быть только тот, кто действительно нацелен на работу в интересах всех жителей».

Денис Данилов