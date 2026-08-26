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В Совбезе России обсудили страхование жилья от различных чрезвычайных ситуаций

Участники совещания Совета безопасности России выработали подходы к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций «различного характера». Меры согласованы с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщает пресс-служба Совбеза.

Кроме того, на совещании уточнили подходы к реализации программ по возмещению ущерба жилью. В частности, Совбез рассмотрел возможность использовать для компенсаций механизмы добровольного и обязательного страхования.

Совещание прошло в аппарате Совбеза под руководством замсекретаря ведомства Григория Молчанова, отметили в пресс-службе ведомства.

В середине августа глава ВСС Евгений Уфимцев заявлял, что банки стали требовать включения в ипотечное страхование риска ударов беспилотников. Такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием ставка может вырасти примерно на 2 п. п., писал «Ъ». Опрошенные страховщики уверяли, что число банков, которые выдвигают такие условия, будет расти.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает идею обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), поскольку это позволит переложить риски на страховой рынок и высвободить бюджетные средства для других задач. ВСС в 2025 году уже предложил Минфину проработать вопрос об обязательном страховании жилья от ЧС.

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС, принятый в 2018 году, не привел к массовому внедрению программ из-за отсутствия мотивации у собственников и финансирования в региональных бюджетах. На сегодняшний день в России не реализована ни одна региональная программа страхования жилья от ЧС.

Для успешного внедрения такой системы необходимы стимулы как для региональных властей, так и для граждан, например, возможность включения обычных бытовых рисков в полис ЧС и упрощение процедуры оплаты. В Госдуму в 2025 году был внесен законопроект о федеральных программах страхования от ЧС для разных регионов, но эта задача остается сложной и комплексной, требующей соблюдения баланса многих экономических факторов.

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