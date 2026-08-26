В Совбезе России обсудили страхование жилья от различных чрезвычайных ситуаций
Участники совещания Совета безопасности России выработали подходы к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций «различного характера». Меры согласованы с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщает пресс-служба Совбеза.
Кроме того, на совещании уточнили подходы к реализации программ по возмещению ущерба жилью. В частности, Совбез рассмотрел возможность использовать для компенсаций механизмы добровольного и обязательного страхования.
Совещание прошло в аппарате Совбеза под руководством замсекретаря ведомства Григория Молчанова, отметили в пресс-службе ведомства.
В середине августа глава ВСС Евгений Уфимцев заявлял, что банки стали требовать включения в ипотечное страхование риска ударов беспилотников. Такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием ставка может вырасти примерно на 2 п. п., писал «Ъ». Опрошенные страховщики уверяли, что число банков, которые выдвигают такие условия, будет расти.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает идею обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), поскольку это позволит переложить риски на страховой рынок и высвободить бюджетные средства для других задач. ВСС в 2025 году уже предложил Минфину проработать вопрос об обязательном страховании жилья от ЧС.
Закон о добровольном страховании жилья от ЧС, принятый в 2018 году, не привел к массовому внедрению программ из-за отсутствия мотивации у собственников и финансирования в региональных бюджетах. На сегодняшний день в России не реализована ни одна региональная программа страхования жилья от ЧС.
Для успешного внедрения такой системы необходимы стимулы как для региональных властей, так и для граждан, например, возможность включения обычных бытовых рисков в полис ЧС и упрощение процедуры оплаты. В Госдуму в 2025 году был внесен законопроект о федеральных программах страхования от ЧС для разных регионов, но эта задача остается сложной и комплексной, требующей соблюдения баланса многих экономических факторов.