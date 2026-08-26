В Совбезе России обсудили страхование жилья от различных чрезвычайных ситуаций

Участники совещания Совета безопасности России выработали подходы к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций «различного характера». Меры согласованы с Минфином, МЧС, Минстроем и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), сообщает пресс-служба Совбеза.

Кроме того, на совещании уточнили подходы к реализации программ по возмещению ущерба жилью. В частности, Совбез рассмотрел возможность использовать для компенсаций механизмы добровольного и обязательного страхования.

Совещание прошло в аппарате Совбеза под руководством замсекретаря ведомства Григория Молчанова, отметили в пресс-службе ведомства.

В середине августа глава ВСС Евгений Уфимцев заявлял, что банки стали требовать включения в ипотечное страхование риска ударов беспилотников. Такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием ставка может вырасти примерно на 2 п. п., писал «Ъ». Опрошенные страховщики уверяли, что число банков, которые выдвигают такие условия, будет расти.