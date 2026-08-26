В МИД России вызвали временную поверенную в делах Румынии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дипломатические отношения между Россией и Румынией обострились после того, как в апреле 2026 года МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева из-за падения беспилотника на территории Румынии вблизи украинской границы. Румынская сторона обвинила Россию в нарушении суверенитета и серьезной эскалации региональной безопасности, хотя Москва не исключала, что дрон мог быть украинским. В мае 2026 года беспилотник врезался в жилой дом в Галаце, и президент Румынии Никушор Дан возложил ответственность за это на Россию, созвав Высший совет национальной обороны и заявив о намерении сообщить о случившемся Совету безопасности ООН. В тот же день Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Владимир Путин осведомлен об инциденте с беспилотниками в Румынии.

Посол России в Румынии Владимир Липаев в марте 2026 года заявил, что Бухарест демонстративно выбрал путь конфронтации с Москвой, оказывая военную помощь Украине, и подчеркнул, что политический диалог между странами заморожен, а экономическое сотрудничество прервано. В июле 2026 года Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата, после того как за несколько дней до этого над территорией страны были сбиты три беспилотника, которые, по утверждению главы МИД Румынии Оаны Цойу, были типа «Шахед» и использовались Россией против Украины. В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обвинения румын голословны и необоснованны, и пообещала «надлежащий ответ» на высылку дипломата, отметив, что инцидент был «срежиссирован» для прикрытия провалов политики Бухареста в отношении Украины.