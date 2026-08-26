Опасные связи

В России участились случаи, когда при банкротстве суды отказывают должникам в «списании» кредитов. Основанием такого решения может послужить недобросовестное поведение заемщиков: по указке так называемых раздолжнителей они прибегают к незаконным схемам. Последствия могут быть самыми плачевными — суды быстро пресекают попытки обогатиться за счет банкротства.

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Как рассказывают эксперты, среди типичных схем — предоставление недостоверных сведений о доходах, массовое оформление займов в нескольких банках в течение короткого промежутка времени, а также создание видимости исполнения обязательств (вначале вносится несколько платежей), а потом клиент выходит на просрочку и перестает общаться с кредиторами.

Зачастую такая цепочка действий «проворачивается» с легкой подачи консультантов — так называемых раздолжнителей. Перед подачей заявления о банкротстве человеку предлагают набрать как можно больше кредитов; часть средств потом пойдет на вознаграждение организаторам схемы. Чаще всего цель таких действий — обналичить средства, инициировать процедуру финансовой несостоятельности и добиться списания задолженности.

Бизнес раздолжнителей сегодня приобрел уже конвейерный характер, стоимость услуги составляет от 200 тысяч рублей, а сам рынок исчисляется миллиардами (по разным оценкам его объем сегодня превышает 100 млрд рублей). Всего в стране, по данным самих посредников, работает около 50 тыс. компаний, предлагающих содействие в прохождении процедуры банкротства. «На практике этот институт представляет собой лишь ненужный винтик в таком серьезном и строго регламентированном процессе, как банкротство», — отмечает руководитель юридической группы «Успешный и Партнеры» Максим Успешный.

Однако рассчитывать на безнаказанность в случае внедрения таких «схем» не стоит. Судебная практика по делам о фиктивном банкротстве в последнее время все чаще складывается не в пользу заявителей — даже при формальном завершении процедуры банкротства долговые обязательства перед кредиторами сохраняются. Кроме того, данные действия содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), что влечет за собой не только имущественные потери, но и уголовное преследование.

Среди недавних сибирских кейсов — уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).

В апреле 2024 года заемщик оформил кредиты в четырех разных банках на сумму 3,2 млн рублей. На следующий день он снял наличные тремя транзакциями в объеме 1,9 млн рублей.

Уже в июле 2024 года он подал заявление в Арбитражный суд о признании себя банкротом. Процедура банкротства была завершена в феврале 2026 года, однако освобождение от долгов не было применено.

10 июня 2026 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

По словам экспертов ООО «СПК «Успешный и Партнеры», корень проблемы кроется в агрессивной рекламе «серых» посредников. Они убеждают людей, что процедура банкротства спишет любые долги автоматически. На практике же суды мгновенно вычисляют подобные махинации, которые заканчиваются серьезными последствиями: несписанием долгов и даже уголовной ответственностью.

Специалисты советуют в любой трудной финансовой ситуации вести переговоры с банками напрямую и не покупаться на обещания получить «жизнь с чистого листа» после банкротства.