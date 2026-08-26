Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью пропустит сезон-2026/27
Американская фигуристка Алиса Лью не будет выступать в сезоне-2026/27. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
«Всегда хочу бросать себе вызов по-новому, чтобы мое мастерство и катание развивались. Для меня важно, чтобы спорт отражал мой личный рост, я собираюсь взять время на то, чтобы пересмотреть подход, доработать детали и прочее. Так что не волнуйтесь, я вернусь»,— заявила 21-летняя фигуристка.
На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо Алиса Лью завоевала золотые медали в личном и командном турнирах. Также американка является чемпионкой мира (2025) и победительницей финала Гран-при (2025). В 2022 году фигуристка объявила о завершении карьеры, однако в 2024-м вернулась в спорт.
В феврале 2026 года Алиса Лью завоевала золотые медали Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании и командном турнире.
В 2022 году Алиса Лью объявила о завершении карьеры после шестого места на Олимпиаде в Пекине и бронзовой медали на чемпионате мира в Монпелье, однако в 2024 году вернулась в спорт, а в марте 2025 года стала чемпионкой мира по фигурному катанию в Бостоне.
Российские фигуристы получили допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе без использования национальной символики в сезоне 2026/27, что было объявлено Международным союзом конькобежцев (ISU) в конце июня 2026 года.