Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью пропустит сезон-2026/27

Американская фигуристка Алиса Лью не будет выступать в сезоне-2026/27. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

«Всегда хочу бросать себе вызов по-новому, чтобы мое мастерство и катание развивались. Для меня важно, чтобы спорт отражал мой личный рост, я собираюсь взять время на то, чтобы пересмотреть подход, доработать детали и прочее. Так что не волнуйтесь, я вернусь»,— заявила 21-летняя фигуристка.

На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо Алиса Лью завоевала золотые медали в личном и командном турнирах. Также американка является чемпионкой мира (2025) и победительницей финала Гран-при (2025). В 2022 году фигуристка объявила о завершении карьеры, однако в 2024-м вернулась в спорт.

Арнольд Кабанов