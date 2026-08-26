Минприроды прогнозирует восполнение запасов нефти и газа в 2026 году

Запасы нефти и конденсата в России по итогам первых шести месяцев 2026 года выросли на 45 млн т, газа — на 155,5 млрд куб. м. К концу года показатели полностью восстановятся, считает министр природы Александр Козлов.

В 2025 году в России добыли на 0,9% меньше нефти с конденсатом, чем годом ранее, — 511,5 млн т. Добыча природного и попутного нефтяного газа снизилась на 3% и составила 663,3 млрд куб. м.

Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, добыча нефти с конденсатом в 2026 году останется примерно на уровне прошлого года и составит 511 млн т. При этом по базовому сценарию в 2027 году показатель вырастет до 516 млн т, в 2028-2029 годах — до 525 млн т. Добыча газа, как ожидает ведомство, вырастет до 680,2 млрд куб. м.