МЭА зафиксировало снижение добычи газа в России в 2025 году

Добыча природного газа в России по итогам 2025 года сократилась на 3%, до 663 млрд куб. м., следует из предварительных данных в отчете Международного энергетического агентства. Зафиксированный в 2024 году рост на 7% сменился спадом, отмечается в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В 2025 году эта тенденция изменилась: по предварительным данным, добыча природного газа в России сократилась на 3% на фоне ослабления внутреннего спроса и сокращения экспорта», — сообщается в отчете МЭА. Поставки на внутренний рынок упали почти на 3%, до 506 млрд куб. м, что связывают с теплой зимой и снижением потребления в промышленности.

При этом МЭА прогнозирует восстановление отрасли в 2026 году с ростом добычи на 3,6%, до 687 млрд куб. м, хотя ранее ожидало более высокий показатель. Минэкономики России прогнозирует более высокие уровни добычи — 680,2 млрд куб. м на 2025 год.