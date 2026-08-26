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Новороссийский комбинат хлебопродуктов отвел на ремонт после атаки БПЛА до четырех месяцев

На ремонт НКХП после атаки беспилотников уйдет до четырех месяцев

Восстановление инфраструктуры Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП; входит в Объединенную зерновую компанию, ОЗК) после атаки БПЛА может занять от одного до четырех месяцев. Эти данные приводятся в отчете предприятия по МСФО, на который ссылается «Интерфакс».

Согласно документу, была повреждена производственная инфраструктура, «включая специализированные сооружения, и оборудование, используемое для отгрузки зерна на экспорт». Отгрузка зерна через НКХП временно приостановлена. «По предварительной оценке руководства, восстановление возможности отгрузки продукции может потребовать от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки»,— уточняется в отчете.

НКХП подвергся атаке беспилотников в Краснодарском крае 12 августа. В ОЗК говорили, что повреждена инфраструктура зернового терминала, никто из сотрудников предприятия не пострадал.

НКХП — один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Его емкость хранения составляет 250 тыс. т. Основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще 35,36% — у «Деметра Холдинг».

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