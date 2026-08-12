Зерновой терминал был поврежден в Новороссийске при атаке БПЛА

В результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край была повреждена инфраструктура Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Об этом сообщили в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК).

«Повреждена инфраструктура зернового терминала, — заявили ТАСС в компании. — Никто из сотрудников предприятия не пострадал».

Более подробную информацию, в том числе о сроках устранения последствий, там пообещали предоставить позже.

Представитель владеющего долей в ОЗК «Деметра-Холдинга» ранее сегодня заявил Reuters, что БПЛА атаковали Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). Подробности о последствиях атаки собеседник агентства привести отказался.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что при атаке дронов обломки БПЛА упали на четыре предприятия.