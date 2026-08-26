В Историческом сквере к фестивалю молодежи установят новые арт-объекты

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) проведут культурную программу «Вне периметра», передает департамент информационной политики Свердловской области. С 11 по 17 сентября все жители города смогут посетить мероприятия и посмотреть на новые арт-объекты в Историческом сквере, а также в парке Маяковского.

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В Историческом сквере установят арт-объект «Урал»: на русском языке, латинице и английском языке появятся скульптуры «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь». У памятника «Родонит» команда фестиваля «Стенограффия» создаст масштабный мурал, в основу которого лягут произведения Казимира Малевича, Александра Родченко и Ольги Розановой из коллекции Музея изо. Кроме того, на основных подходах к скверу поставят стенды на русском, английском и китайском с картами пространства и материалами об истории Екатеринбурга, зарождении горнозаводской цивилизации на Урале и развитии региона.

В зоне у стены водосброса установят световую конструкцию с подвесной сценой. Здесь пройдут световые шоу и музыкальные программы. С 11 по 13 сентября с 19:00 до 22:00 на сцене будут выступать диджеи Elfilter, Даша Mayer и Fantastic Fresh. Также 12 сентября в 12:00 начнется фестиваль духовых оркестров с участием Уральского Губернаторского государственного оркестра, Эстрадно-духового оркестра Нижнетагильской Филармонии «Тагил Бэнд», Муниципального духового оркестра Асбеста имени Борисова и Сводного оркестра войск национальной гвардии РФ.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ирина Пичурина