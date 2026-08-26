Осужден житель Омской области за хищение денег у сына погибшего участника СВО

В Омской области вынесли приговор опекуну за хищение 3,6 млн рублей у 12-летнего подопечного. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, санкция — до десяти лет лишения свободы) Муромцевский райсуд дал ему три года условно с аналогичным испытательным сроком, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова. Иск прокурора в интересах потерпевшего о взыскании 3,6 млн руб. удовлетворен в полном объеме.

По информации прокуратуры Омской области, в период с июля 2024-го по ноябрь 2025 года опекун переводил на собственный счет денежные средства его 12-летнего подопечного. Большую часть из них мужчина потратил на погашение своих кредитов, игры на тотализаторе, покупку машины и компьютерных игр.

«Таким образом опекун похитил у ребенка более 3,6 млн руб., перечисляемых ему на содержание, в том числе в качестве меры поддержки как сыну погибшего участника СВО и военной пенсии»,— указывается в сообщении прокуратуры. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

Илья Николаев