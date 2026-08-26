Сына бывшего президента Армении доставили в уголовно-исполнительное учреждение
Седрака Кочаряна доставили в уголовно-исполнительное учреждение
Седрака Кочаряна, сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон». Об этом сообщил Sputnik Armenia адвокат Александр Кочубаев.
По словам представителя защиты, Седрак Кочарян, предположительно, находится в одиночной камере. Адвокаты планируют навестить его вечером. Александр Кочубаев добавил, что учреждение «больше известно в народе как подвал КГБ». Также у господина Кочаряна ограничены свидания, за исключением встреч с женой и детьми.
25 августа суд в Ереване арестовал Седрака Кочаряна на два месяца. Адвокат Александр Кочубаев назвал разбирательство политическим преследованием.
Седрака Кочаряна задержали накануне утром вместе с отцом — бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. По делу также проходят экс-президент и бывший министр обороны Серж Саргсян, экс-мэр Еревана Гагик Бегларян и еще семь человек.
Уголовное дело против Роберта Кочаряна, возбужденное Генеральной прокуратурой Армении, включает обвинения по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег, а расследование охватывает период его президентства с 2004 по 2009 год. Среди других фигурантов дела, помимо Седрака Кочаряна, также значатся экс-президент Серж Саргсян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще шесть человек.
В июне 2026 года ЦИК Армении разрешил возбудить уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна, лишив его депутатской неприкосновенности. Перед этим, в том же месяце, бывшему президенту Кочаряну уже запрещали выезд из страны без объяснения причин.
Задержание Роберта Кочаряна и его сына Седрака 25 августа 2026 года произошло на фоне масштабных обысков по десяткам адресов и опечатывания крупных коммерческих объектов. Офис Роберта Кочаряна назвал происходящее «очередной скоординированной атакой властей», связав это с планами оппозиции оспорить в Конституционном суде результаты парламентских выборов 7 июня.