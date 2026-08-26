Сына бывшего президента Армении доставили в уголовно-исполнительное учреждение

Седрака Кочаряна, сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон». Об этом сообщил Sputnik Armenia адвокат Александр Кочубаев.

По словам представителя защиты, Седрак Кочарян, предположительно, находится в одиночной камере. Адвокаты планируют навестить его вечером. Александр Кочубаев добавил, что учреждение «больше известно в народе как подвал КГБ». Также у господина Кочаряна ограничены свидания, за исключением встреч с женой и детьми.

25 августа суд в Ереване арестовал Седрака Кочаряна на два месяца. Адвокат Александр Кочубаев назвал разбирательство политическим преследованием.

Седрака Кочаряна задержали накануне утром вместе с отцом — бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. По делу также проходят экс-президент и бывший министр обороны Серж Саргсян, экс-мэр Еревана Гагик Бегларян и еще семь человек.