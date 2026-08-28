Сегодня исполняется 54 года помощнику президента РФ, секретарю Госсовета РФ, Герою РФ Алексею Дюмину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дюмин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алексей Дюмин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель ПАО «Банк ПСБ», председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков:

— Уважаемый Алексей Геннадьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваша деятельность связана с решением задач особой государственной и общественной значимости, требующих не только высокого профессионализма и глубоких знаний, но и стратегического мышления, ответственности и способности принимать взвешенные решения в самых непростых обстоятельствах. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях! Пусть накопленный опыт и талант объединяют людей вокруг действительно значимых задач и впредь служат реализации новых перспективных проектов во благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»