Politico рассказало о попытке Греции заработать на популярности «Одиссеи» Нолана
Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Правительство страны стремится воспользоваться этой возможностью, чтобы повысить доходы от туризма, пишет издание Politico.
По сведениям туроператора EasyJet Holidays, в начале августа число бронирований путевок в Грецию выросло по сравнению с прошлой неделей на 18%. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось на 76%, сообщает турагентство Unforgettable Greece. Компания запустила 22 новых тематических тура, в том числе на Итаку — родной остров Одиссея.
«Мы хотим извлечь выгоду из возникшего ажиотажа», — заявил Politico замгубернатора Пелопоннеса по туризму Танасис Микелонгонас. По словам чиновника, всплеск интереса «может принести миллионы». Власти стремятся объединить места съемок картины господина Нолана с местами в Пелопоннесе, связанными с самим мифом об Одиссее.
Национальная турорганизация Греции провела пресс-тур на Итаку, по итогам которого в журнале Le Figaro появился цикл публикаций «По следам Одиссея». Власти Пелопоннеса разрабатывают тематическую туристическую программу «Маршрут Одиссея — Пелопоннес Гомера», которую планируют запустить в ноябре. Правительство региона также создает систему указателей и веб-сайт для навигации туристов.
Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля, в России — 30 июля. К 21 августа картина собрала в мировом прокате $1,35 млрд, став самым кассовым фильмом с возрастным ограничением. Сборы стали рекордными и для самого Кристофера Нолана.
Кристофер Нолан, режиссер фильма «Одиссея», использовал Грецию в качестве места съемок ключевых эпизодов картины, что усиливает ее связь со страной и способствует туристической привлекательности. Греческое правительство также участвовало в финансировании фильма, предоставив субсидии в размере около 6,5 млн евро при общем бюджете в 250 млн евро. При этом в фильме оказалось мало греческих актеров, что вызвало критику со стороны некоторых представителей греческих политиков и религиозных организаций.
Фильм «Одиссея» стал самым кассовым проектом с рейтингом R (Restricted), собрав в мировом прокате 1,35 млрд долларов, что является новым рекордом для фильмов Кристофера Нолана. Мировая премьера картины состоялась 17 июля, а к 21 августа она превысила по сборам предыдущего рекордсмена — фильм «Дэдпул и Росомаха».
Интерес к фильму Нолана также привел к значительному росту интернет-запросов об изучении греческого языка в Британии, увеличившись на 550% после выхода картины. Продажи оригинальной поэмы Гомера «Одиссея» в книжных магазинах выросли на 70%, достигнув 40 тысяч экземпляров.