Участника убийства вице-мэра Новосибирска приговорили к девяти годам

Девять лет колонии строгого режима суд назначил Виталию Зайцеву, предполагаемому участнику убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова в 2001 году. С учетом приговора, который обвиняемому вынесли в 2012 году за участие в преступном сообществе, бандитизм и другие убийства, окончательный срок составил 20,5 года, рассказали «Ъ-Сибирь» источники.

Вице-мэра застрелили 7 августа 2001 года. Раскрыть резонансное дело удалось только в 2024 году. В причастности к убийству чиновника обвинили новосибирского бизнесмена Александра Трунова, отбывающего сейчас 22-летний срок за создание преступного сообщества и заказные убийства, и трех бывших участников его банды.

Сергей Камарницкий, по версии следствия, разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», Ринат Ганеев исполнял роль водителя, Виталий Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр.

Вице-мэра, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Чиновник, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самой крупной в Сибири барахолки), якобы обещал «труновским», крышевавшим торговцев, ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал.

Ринат Ганеев и Виталий Зайцев заключили соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении них выделили в отдельные производства и рассматривают в особом (упрощенном) порядке. Александр Трунов и Сергей Камарницкий вину отрицают, их судят в общем порядке.

Илья Николаев