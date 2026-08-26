В Хакасии туристам закрыли маршрут «Тропа предков» из-за медведей

Временный запрет ввели на посещение туристического маршрута «Тропа предков» в Хакасии. Ограничения ввели в связи с опасностью нападения бурых медведей, сообщил визит-центр «Тропы предков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Мы вынуждены временно приостановить работу комплекса. Бронирование глэмпингов и питчей также приостановлено. Тропа будет закрыта до тех пор, пока специалисты не подтвердят, что обстановка безопасна»,— говорится в сообщении.

«Тропа предков» проложена по территории Ширинского района. Маршрут проходит по склону гор Тогыз-Аз в отрогах Кузнецкого Алатау, вдоль реки Белый Июс.

Как писал «Ъ-Сибирь», из-за участившегося выхода медведей в соседнем Красноярском крае для туристов закрыли парк «Ергаки». В Республике Алтай — заповедное село Яйлю, водопад Корбу.

Александра Стрелкова