На севере Красноярского края застрелили пять медведей

Пять медведей за последние дни убили охотники в Мотыгинском округе на севере Красноярского края. В населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допустить появления хищников на их территории, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Сейчас в населенных пунктах имеется по два охотника и сотрудники участковых пунктов полиции. Их главная задача — оперативное реагирование и отстрел медведей, представляющих угрозу»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», за прошедшие выходные медведи, как минимум, четыре раза появлялись в населенных пунктах соседнего Енисейского округа. В деревне Малобелой хищник попытался пробраться в жилой дом.

Александра Стрелкова