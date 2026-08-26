Евросоюз (ЕС) и НАТО своими деструктивными действиями разжигают конфликт вокруг Украины, считает посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Он убежден, что это угрожает миру и безопасности в Евразии.

Как заявил посол, страны ЕС и НАТО оказывают Украине в том числе информационную поддержку, а также передают разведданные и «накачивают современными вооружениями». «Именно деструктивные действия Запада представляют основную угрозу миру и безопасности в Евразии. Англосаксы и прочие члены "партии войны"... продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украины»,— сказал господин Трофимов в интервью «РИА Новости».

Президент Владимир Путин еще в 2024 году говорил, что военное присутствие «внешних держав» в Евразии нужно постепенно сворачивать. Господин Путин предлагал начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии. В российском МИДе выражали готовность обсудить эту инициативу в том числе с Китаем.