Константа в эпоху кардинальных перемен

Сегодня, в условиях формирования более справедливого многополярного мироустройства, разноплановое сотрудничество между Россией и Китаем — двумя великими державами и крупнейшими соседями — служит образцом выстраивания межгосударственного общения на началах равенства, баланса интересов и обоюдной выгоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МИД России Фото: предоставлено пресс-службой МИД России

Основы нашего сотрудничества были заложены на рубеже прошлого и нынешнего веков. Три десятилетия назад в совместной декларации на высшем уровне Москва и Пекин впервые провозгласили курс на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. Вскоре эта новаторская формула получила юридическое закрепление в ключевом двустороннем документе — Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписи под ним в Москве ровно 25 лет назад — 16 июля 2001 года — поставили президент Российской Федерации В. В. Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь. Договор завершил период перехода от нормализации отношений России с Китаем в конце 80-х годов XX века к принципиально новому этапу формирования стратегического тандема, играющего исключительно важную роль как собственно для наших государств, так и для поддержания мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

Таким образом, документ стал прочным правовым фундаментом для всей многоуровневой системы российско-китайского взаимодействия. Закономерно, что главы государств впоследствии дважды безоговорочно подтверждали его продление на очередные пятилетние периоды. Сначала в 2021 году, когда подошел к концу базовый двадцатилетний срок действия документа. Затем в мае этого года — в рамках официального визита президента В. В. Путина в Китай.

Компактный по объему, но в то же время глубокий и органичный по содержанию, этот нормативно-правовой акт неслучайно получил в дипломатическом обиходе название «Большой договор». На протяжении четверти века мы раз за разом убеждаемся в правильности сделанного тогда исторического выбора в пользу стабильного, предсказуемого и долгосрочного развития и укрепления взаимоотношений двух соседствующих держав, двух государств-цивилизаций.

Это наглядно подтверждает простую истину: объединяющие нас традиции дружбы и добрососедства имеют непреходящую ценность, лишены каких бы то ни было конъюнктурных расчетов, продиктованы широкой общностью национальных интересов двух стран и народов.

Заложенные в договоре принципы в полной мере актуальны в современных реалиях. Они опираются на общепризнанные нормы международного права, включая уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела друг друга. Закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, обязательства не применять силу или угрозу силой, а также не использовать друг против друга экономические и иные способы давления, разрешать разногласия мирными средствами, не допускать использования своих территорий третьими государствами в ущерб России или Китаю.

Особо важно, что в договоре зафиксированы отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость России и Китая превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Эти положения стали политической и юридической основой для окончательного урегулирования вопроса о границе. А в конечном счете — позволили сформировать атмосферу взаимопонимания, глубокого доверия и обоюдовыгодного сотрудничества.

Важно, что на протяжении 25 лет все статьи договора добросовестно соблюдались и реализовывались на системной основе. И в этом, безусловно, во многом заслуга «дипломатии лидеров», благодаря которой политическая воля воплощается в конкретные договоренности.

Можно с полной уверенностью утверждать, что договор сыграл определяющую роль в оформлении новой модели российско-китайского взаимодействия, которая не предполагает ограничения суверенитета ни одной из сторон, что придает ей необходимую гибкость и, соответственно, преимущества перед «классическими союзами». Особо подчеркну: отношения между Россией и Китаем строятся на равноправных началах, не связаны идеологическими догмами, не направлены против третьих стран и устойчивы к влиянию внешней конъюнктуры.

В развитие договора подписаны сотни двусторонних документов, которые сформировали благоприятные условия для расширения сотрудничества на уровне правительств, профильных ведомств, регионов, общественных и деловых кругов, представителей науки, культуры, образования. Активно развиваются связи между президентской администрацией и аппаратом ЦК Компартии Китая. Углубляются обмены между органами законодательной, исполнительной и судебной власти двух стран. В частности, плотная кооперация по линии архивных ведомств наших стран играет важную роль в работе по сохранению исторической правды, противодействию попыткам фальсификации истории.

Договор создал прочную институциональную основу и для качественного наращивания торгово-экономических связей. Экономики наших стран органично дополняют друг друга. Цифры говорят сами за себя. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже три года подряд существенно превышает $200 млрд. С 2010 года Китай — первый в списке торговых партнеров России. В свою очередь, наша страна входит в пятерку основных торговых контрагентов КНР.

При этом не прекращается работа по совершенствованию структуры взаимной торговли. Расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля американского доллара и евро опустилась до уровня погрешности.

Растут объемы двусторонних инвестиций. Их наращиванию призвано способствовать подписанное и ратифицированное в прошлом году новое российско-китайское соглашение о поощрении и защите капиталовложений.

Стратегический характер носит взаимодействие в энергетической сфере. Россия прочно удерживает лидирующие позиции по поставкам нефти и природного газа в КНР, которые, невзирая на геополитическую турбулентность, неизменно стабильны, надежны и предсказуемы. Создана и продолжает расширяться связывающая нас трубопроводная инфраструктура.

Успешно реализуются крупные совместные инициативы в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу». Результативно ведется работа по согласованным проектам кооперации в космической сфере и в области спутниковой навигации.

Углубляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства, увеличивается товарооборот сельхозпродукции и продовольствия. Работаем над расширением номенклатуры взаимных поставок, открытием доступа для экспорта в Китай более широкого спектра товаров животного и растительного происхождения.

Все большую популярность в Китае получает бренд «Сделано в России». Благодаря формированию розничной сети оригинальных российских товаров и их продвижению на торговых онлайн-площадках китайские потребители получают возможность оценить их ассортимент и высокое качество.

Поступательно укрепляется транспортная взаимосвязанность. В координации с китайскими партнерами ведется работа по совершенствованию трансграничной инфраструктуры. Так, в планах строительство новых пунктов пропуска, мостов, дорог. Ярким событием призван стать предстоящий в ближайшее время запуск канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. Продолжаем совместно осваивать Северный морской путь.

Тесно сотрудничаем в сфере промышленно-технологической кооперации. Развиваем диалог в научно-техническом и инновационном секторах, включая прикладные исследования и проекты класса «мегасайенс». Открываем новые площадки для совместной работы, как, например, Российско-китайский институт фундаментальных исследований. Наращиваем практическое сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий. Особо отмечу технологию искусственного интеллекта, активное внедрение которой создает новые возможности для экономического развития и обеспечения национальной безопасности наших стран.

На принципиально новые рубежи вышли гуманитарные связи. От отдельных, разовых мероприятий мы перешли к системному и многоплановому сотрудничеству, что позволило расширить общественную поддержку российско-китайского стратегического партнерства, обеспечить задел на будущее. Тем самым — укрепить узы дружбы и доверия между нашими народами.

Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ, широкой общественности играют масштабные «перекрестные» межгосударственные проекты. По решению глав государств они проводятся начиная с 2006 года. Их тематический охват весьма разнообразен: от культуры, туризма и спорта до молодежных обменов, науки, инноваций, СМИ.

2026–2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Рассчитываем, что их итоги послужат повышению академической мобильности талантливой молодежи наших стран, в целом позволят укрепить кадровый потенциал России и Китая. Тысячи студентов на взаимной основе проходят обучение по программам высшего образования. Для их поддержки созданы необходимые механизмы. Действуют 15 профильных ассоциаций вузов, их количество продолжает расти. Развивается наш флагманский проект — Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, который объединяет МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинский политехнический институт.

Двусторонние связи обогащаются творческими обменами, способствующими взаимопроникновению культур, устойчивому интересу к традициям и обычаям соседа. Москва вот уже несколько лет красочно и ярко отмечает китайский Новый год. А в Пекине с русским размахом встречают Масленицу. Наши страны, поддерживая цивилизационное многообразие, признавая культурную самобытность как одну из основ многополярного мира, бережно относятся к своему историческому наследию, оказывают друг другу необходимую помощь. Участие китайских специалистов в восстановлении утраченных в годы Великой Отечественной войны интерьеров Китайского зала Екатерининского дворца в Царском Селе — наглядное тому свидетельство. Заметные успехи достигнуты и в области совместного кинопроизводства.

Высокой динамикой отличаются контакты в области спорта — Российско-китайские молодежные игры в летнем и зимнем форматах дают путевку в большой спорт многим одаренным юношам и девушкам.

Рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами. Этому во многом способствует и действующий безвизовый режим взаимных поездок.

За четверть века удалось существенно нарастить внешнеполитическую координацию на международных площадках — одну из ключевых составляющих стратегического партнерства. В ее основе — общность взглядов на текущую геополитическую ситуацию и перспективы ее эволюции. Наши подходы к большинству глобальных и региональных проблем весьма близки, а чаще всего совпадают. Среди них — вопросы поддержания глобальной стратегической стабильности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и другими угрозами и вызовами.

Об общности нашей внешнеполитической философии свидетельствуют и формулировки международных разделов совместных заявлений по итогам российско-китайских саммитов. В числе недавних примеров — одобренная лидерами в ходе официального визита президента России В. В. Путина в Китай в мае этого года Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В ней зафиксированы системообразующие принципы более справедливого многополярного мироустройства: суверенное равенство государств, равная и неделимая безопасность, инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество, верховенство принципов международного права и его стержневого элемента — принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи.

Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин, не приемлем политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций. Это особенно важно сегодня, когда ряд государств Запада, действуя в неоколониальном ключе в попытке сохранить собственное доминирование, стремится окончательно разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру.

Москва и Пекин тесно взаимодействуют на всех ведущих многосторонних площадках, прежде всего в ООН, выступая единым фронтом по большинству сюжетов в ее Генеральной ассамблее и Совете Безопасности. Пример — координация подходов наших стран к урегулированию конфликтной ситуации в зоне Персидского залива.

В этом году свое 25-летие отмечает Шанхайская организация сотрудничества. Россия и Китай стояли у истоков ее создания, сообща с нашими добрыми соседями и партнерами приложили немало усилий для того, чтобы ШОС превратилась в одну из наиболее влиятельных региональных структур. Сегодня наши страны выступают локомотивами совершенствования деятельности этой организации, превращения ее в одну из несущих опор архитектуры евразийской безопасности, формирующегося полицентричного миропорядка в целом.

Столь же плодотворно мы с китайскими друзьями сотрудничаем в БРИКС. Это объединение — эталон многосторонней дипломатии крупных государств в многополярном мире.

Совместно с Пекином и другими единомышленниками продвигаем общие приоритеты и на площадке «Группы двадцати».

Вместе с КНР последовательно выступаем за сохранение асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не приемлем навязываемый Западом конфронтационный «индо-тихоокеанский проект», подрывающий центральную роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности, а также нацеленный на сдерживание Китая и изоляцию России.

Закономерно, что Россия и Китай — единомышленники и на площадке АТЭС. Разделяем обозначенные китайским председательством, в том числе в контексте предстоящего в ноябре этого года саммита АТЭС в Шэньчжэне, приоритеты работы форума с ударением на такие темы, как открытость, инновации и взаимосвязанность.

Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин, как это и предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности.

Отдельно отмечу, что видение председателя КНР, изложенное в упомянутой инициативе, гармонично согласуется с предложенным президентом России В. В. Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, предусматривающим обеспечение условий для мирного и стабильного развития всех без исключения государств Евразийского континента без угрозы деструктивного внешнего вмешательства. Готовы к продолжению работы над сопряжением этих двух начинаний как по линии официальных властей, так и через диалог экспертных сообществ России и Китая.

Подытоживая, можно смело констатировать, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве успешно выдержал проверку временем. Оставаясь незыблемым фундаментом двусторонних отношений, он в полной мере отвечает коренным интересам наших стран на историческую перспективу. Совместно с китайскими друзьями — под руководством президента России В. В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина — продолжим работу над претворением в жизнь заложенного в базовый договор созидательного потенциала.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ