Трамп передал в Конгресс ядерное соглашение с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп передал на рассмотрение Конгресса соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, господин Трамп не стал отменять условие о том, что королевство должно нормализовать отношения с Израилем.

Соглашение о сотрудничестве в области гражданского атома вступит в силу только после вступления Саудовской Аравии в «Соглашения Авраама», сообщил WSJ представитель Белого дома.

«Соглашения Авраама» — договор о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. В 2020-2021 годах такие соглашения заключили ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

Сделка между США и Саудовской Аравией была заключена в июле. Документ предусматривает экспорт американских технологий для гражданских ядерных объектов. Присоединение Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама» не обсуждалось ни на одном этапе переговоров между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщал катарский Middle East Eye. По данным CNN, это было импровизацией господина Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Саудовской Аравии дали в нагрузку Израиль».