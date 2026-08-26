Трамп передал в Конгресс ядерное соглашение с Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп передал на рассмотрение Конгресса соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, господин Трамп не стал отменять условие о том, что королевство должно нормализовать отношения с Израилем.
Соглашение о сотрудничестве в области гражданского атома вступит в силу только после вступления Саудовской Аравии в «Соглашения Авраама», сообщил WSJ представитель Белого дома.
«Соглашения Авраама» — договор о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. В 2020-2021 годах такие соглашения заключили ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.
Сделка между США и Саудовской Аравией была заключена в июле. Документ предусматривает экспорт американских технологий для гражданских ядерных объектов. Присоединение Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама» не обсуждалось ни на одном этапе переговоров между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщал катарский Middle East Eye. По данным CNN, это было импровизацией господина Трампа.
Подробнее — в материале «Ъ» «Саудовской Аравии дали в нагрузку Израиль».
В июле 2026 года США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, которое изначально, по данным американских СМИ, не содержало условий, касающихся нормализации отношений с Израилем. Соглашение, рассчитанное на 30 лет и предусматривающее участие американских компаний в разработке ядерной программы, было подписано 22 июля министром энергетики США Крисом Райтом и министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом.
Позднее, 23 июля 2026 года, президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что американо-саудовское соглашение в сфере ядерной энергетики «полностью зависит» от присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама», которые предусматривают нормализацию отношений с Израилем. Источники CNN сообщили, что это требование было импровизацией господина Трампа, который был разгневан тем, что Министерство энергетики США поспешило объявить о сделке без его уведомления. Разочарование президента усилилось после критики в СМИ, включая редакционную статью в The Wall Street Journal, где ставился вопрос о заключении сделки без требования нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.