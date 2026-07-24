Саудовской Аравии дали в нагрузку Израиль

Если Саудовская Аравия не начнет нормализацию двусторонних отношений с Израилем, то недавняя сделка США и королевства о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики будет расторгнута. Об этом Белый дом заявил 23 июля, через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп назвал условием американо-саудовского соглашения присоединение Эр-Рияда к «соглашениям Авраама» — концепции установления арабо-еврейских отношений. По данным американских СМИ, договоренности с Эр-Риядом изначально не содержали условий, касающихся Израиля, а поменять их господин Трамп решил постфактум, после того как на него обрушился шквал критики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

Если власти Саудовской Аравии не присоединятся к «соглашениям Авраама» — продвигаемой с 2020 года Дональдом Трампом концепции арабо-еврейской нормализации, то США расторгнут с королевством сделку в сфере ядерной энергетики. Об этом заявила 23 июля официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, не став, однако, уточнять, обсуждались ли подобные условия лично между президентом США и де-факто лидером Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. «Президент всегда является последним, кто принимает решение по сделке»,— добавила представитель Белого дома.

Комментарии госпожи Левитт прозвучали через несколько часов после того, как президент США сообщил в соцсети Truth Social, что американо-саудовское соглашение в сфере ядерной энергетики «полностью зависит» от присоединения Саудовской Аравии к процессу нормализации с Израилем. Отдельно он заявил, что Эр-Рияду не разрешат обогащать уран на своей территории и что она будет ограничена гражданским использованием ядерной энергии. «США не против гражданских ядерных объектов»,— подчеркнул господин Трамп в Truth Social.

Американо-саудовское ядерное соглашение было подписано в Вашингтоне 22 июля министром энергетики США Крисом Райтом и его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом. Как отмечает Axios, в документе оговаривается, что американские компании окажут Саудовской Аравии помощь в развитии ее гражданской ядерной программы. Но эта программа, как подчеркивало Министерство энергетики США, не позволит Саудовской Аравии использовать свою ядерную энергию в каких-либо целях, кроме гражданских.

«Будьте уверены, что эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения»,— подчеркивал господин Райт.

При этом, как обращают внимание американские СМИ, условия сделки не предполагают инвазивных проверок со стороны МАГАТЭ и оставляют окно возможностей для того, чтобы США и Саудовская Аравия рано или поздно обсудили процесс обогащения урана на саудовской территории.

Что касается присоединения Саудовской Аравии к «соглашениям Авраама», то это не обсуждалось ни на одном этапе переговоров между Вашингтоном и Эр-Риядом, рассказали источники катарского издания Middle East Eye, знакомые с ходом консультаций. Тем более что с началом войны в секторе Газа в октябре 2023 года королевство полностью отказалось от идеи официального сближения с Израилем: правящий дом учел позицию значительной части саудовского общества, которая выступила за то, чтобы создание палестинского государства было условием будущей нормализации отношений с еврейским государством.

Постфактум потребовать от Эр-Рияда установления контактов с Израилем в обмен на сотрудничество в ядерной энергетике было импровизацией господина Трампа, дали понять источники телеканала CNN. По их словам, глава Белого дома был разгневан тем, что Министерство энергетики США поспешило объявить о сделке, не уведомив об этом президента.

По словам источников CNN, разочарование господина Трампа только усилилось после того, как ряд СМИ обрушился с критикой на ядерное соглашение. Собеседники канала указывают на скептическую оценку договоренностей со стороны Fox News, а также на редакционную статью в The Wall Street Journal, в которой ставился вопрос, почему сделка была заключена без требования нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем. Недовольство Белого дома стало идти по нарастающей и после того, как на брифинге с участием госпожи Левитт значительное число вопросов было посвящено сделке.

После того как господин Трамп публично «скорректировал» сделку с Эр-Риядом, некоторые его советники заподозрили, что в деле не обошлось без вмешательства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, как известно, выступает категорически против того, чтобы какая-либо из арабских стран развивала свою ядерную программу без жестких условий. Однако позже Белый дом заявил, что на днях у президента США и премьер-министра Израиля не было телефонных контактов.

Источники CNN из числа помощников господина Трампа делают акцент на том, что американо-саудовская сделка в сфере ядерной энергетики оформлена не до конца. Так, по их словам, уведомления о сделке, предназначенные для Конгресса, еще не были разосланы. Неизвестно, использует ли эту возможность команда господина Трампа, чтобы формализовать требование о присоединении Саудовской Аравии к «соглашению Авраама», и как на эту ситуацию отреагирует кронпринц Мухаммед.

Нил Кербелов