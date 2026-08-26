Берут больше и меньше

Жители Новосибирской области стали брать больше ипотечных кредитов, но на меньшие суммы. Согласно отчету Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в регионе в июле оформлено на 6% больше жилищных займов, чем годом ранее, но сумма выдач просела на 6%. Статистика указывает на то, что покупатели массово отказываются от просторного жилья в пользу небольших квартир или комнат из-за высокой стоимости заимствований. При этом в структуре выдачи ипотеки растет доля готового жилья — относительно прошлого года она увеличилась с 57% до 84%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году новостройки стали менее привлекательными для новосибирских покупателей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ В 2026 году новостройки стали менее привлекательными для новосибирских покупателей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Статистика за июль зафиксировала разнонаправленные тренды на рынке жилья Новосибирской области. По данным ОКБ, число выданных ипотек в регионе по сравнению с июлем прошлого года увеличилось на 6% — до 2 тыс. счетов. Однако общий объем кредитования в денежном выражении снизился на те же 6% — до 7,5 млрд руб.

В то же время средний чек ипотечной сделки снижается: к июлю, по данным аналитиков ОКБ, он стал меньше на 11%, составив 3,7 млн руб. против 4,2 млн руб. годом ранее. Заемщики все чаще выбирают более бюджетную недвижимость, а также квартиры на вторичном рынке.

Тенденцию подтверждают в ВТБ. В банке также отметили, что доля кредитов на вторичное жилье в Сибири выросла с 6% в январе до 52% в июле текущего года. «На фоне постепенного снижения кредитных ставок вслед за ключевой спрос на рыночную ипотеку увеличивается. Те заемщики, кто больше не готов откладывать решение жилищного вопроса, все чаще выходят на сделку с расчетом на рефинансирование в будущем, когда стоимость кредитов начнет снижаться активнее»,— прокомментировали в банке ситуацию на рынке.

«В июле доля нового жилья опустилась до минимальных за последние пять лет показателей: 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов, доля вторичного жилья составила 84% и 75% соответственно. Еще в июне на новостройки приходилось 21% от общего количества и 31% от общего объема ипотечного кредитования, на вторичное жилье — 79% и 69% соответственно. В июле 2025 года доля первичного жилья составляла 43% от общего количества и 56% от общего объема ипотечного кредитования, доля вторичного — 57% и 44% соответственно»,— говорится в отчете ОКБ по итогам июля.

По данным «Дом.РФ», во втором квартале 2026 года доля ипотеки на новостройки относительно прошлого года по количеству сократилась с 46% до 34%. Доля готового жилья, наоборот, увеличилась — с 37% до 50%.

На этом фоне стоимость «вторички» начала расти быстрее цен на новостройки. Директор направления вторичной недвижимости платформы «Циан» Александр Гарбузов назвал ситуацию уникальной.

«"Вторичка" дорожает быстрее новостроек (где рост ограничен просадкой спроса), в результате чего сокращается ценовой разрыв между сегментами, сформировавшийся за последние пять лет»,— рассказал он.

По расчетам аналитиков «Циана», к концу второго квартала новостройки в среднем оказались на 22% дороже «вторички». В конце первого квартала разница составляла 24%.

Директор офиса агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов связывает резкий рост спроса на готовое жилье с высокой стоимостью строительных материалов. «На сегодняшний день цена новостройки выше, чем у готового жилья. При этом в случае с новым жильем нужно ждать несколько лет до окончания строительства, а дальше вкладываться в ремонт. Вторичное жилье в то же время можно купить за те же деньги уже с ремонтом и частично обставленной техникой»,— пояснил эксперт. По словам господина Ибрагимова, покупка готовой квартиры позволяет сразу сдать ее в аренду и покрывать ипотечные платежи доходом от сдачи.

Исполнительный директор «Этажей» Юлия Бочарникова считает основным фактором снижение стоимости рыночной ипотеки на вторичном рынке жилья и последовавшую за этим реализацию отложенного спроса.

Лолита Белова