Даниил Медведев вылетел с турнира ATP в Уинстон-Сейлеме

Даниил Медведев проиграл американцу Мартину Дамму во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Уинстон-Сейлеме в США. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Дамма. Он является 92-й ракеткой мира и не получил номера посева на турнире. Медведев был первым сеяным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

30-летний Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге ATP. Российский теннисист выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году.

Турнир в Уинстон-Сейлеме относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Медведев выиграл турнир в 2018 году и является единственным россиянином, получившим этот титул. Из-за участия в турнире в этом году теннисист снялся с микста на US Open.