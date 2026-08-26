Трамп отверг претензии о посягательстве на французский язык в Канаде
Президент США Дональд Трамп назвал неправдой заявление канадского премьер-министра Марка Карни о том, что Белый дом пытался повлиять на использование французского языка в Канаде.
«Я бы никогда не стал препятствовать праву канадцев говорить на французском языке! Я даже никогда не думал о такой глупой затее»,— написал господин Трамп в Truth Social.
Как сообщает Politico, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что американские «угрозы французскому языку и культуре Квебека» способствовали прекращению переговоров Вашингтона и Оттавы по пошлинам.
Американский президент счел, что эти слова — попытка вернуть популярность среди избирателей франкоговорящего Квебека, рухнувшей, по его словам, из-за обострения торгового конфликта между странами.
На прошлой неделе США ввели 50-процентные пошлины на импорт канадской продукции объемом $20 млрд после того как стороны не смогли согласовать торговую сделку.
Как отмечает CNN, причиной разногласий стали требования Вашингтона отменить обязательную двуязычную маркировку товаров, экспортируемых в Канаду, из-за расходов на изменение упаковки. В Оттаве эти претензии посчитали прямой угрозой для культуры и языка франкоязычного региона.
Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада может стать «51-м штатом США», а также угрожал ввести 100-процентные пошлины на все канадские товары, поступающие в США, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем. По его словам, Канада хочет привилегий американского штата, не являясь им, и взимает высокие пошлины с американских фермеров. В июле 2026 года президент Трамп подписал указ о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий перечень канадских товаров на общую сумму $20 млрд, ссылаясь на «неравноправное отношение» Оттавы к американскому импорту и загрязнение воздуха в США из-за лесных пожаров в Канаде.
В августе 2026 года переговоры между министром Канады по торговле Домиником Лебланом и торгпредом США Джеймисоном Гриром в Вашингтоне сорвались, после чего Администрация Трампа ввела 50-процентные пошлины на импорт части канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава в ответ введет зеркальные пошлины на американские товары с 8 сентября, так как Канада «подвергается нападению» со стороны США и не хочет ставить под угрозу свой суверенитет. Марк Карни также подчеркивал, что Канада будет и дальше поддерживать Данию и Гренландию, что было воспринято Дональдом Трампом как недовольство.