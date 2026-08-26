Трамп отверг претензии о посягательстве на французский язык в Канаде

Президент США Дональд Трамп назвал неправдой заявление канадского премьер-министра Марка Карни о том, что Белый дом пытался повлиять на использование французского языка в Канаде.

«Я бы никогда не стал препятствовать праву канадцев говорить на французском языке! Я даже никогда не думал о такой глупой затее»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Как сообщает Politico, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что американские «угрозы французскому языку и культуре Квебека» способствовали прекращению переговоров Вашингтона и Оттавы по пошлинам.

Американский президент счел, что эти слова — попытка вернуть популярность среди избирателей франкоговорящего Квебека, рухнувшей, по его словам, из-за обострения торгового конфликта между странами.

На прошлой неделе США ввели 50-процентные пошлины на импорт канадской продукции объемом $20 млрд после того как стороны не смогли согласовать торговую сделку.

Как отмечает CNN, причиной разногласий стали требования Вашингтона отменить обязательную двуязычную маркировку товаров, экспортируемых в Канаду, из-за расходов на изменение упаковки. В Оттаве эти претензии посчитали прямой угрозой для культуры и языка франкоязычного региона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».