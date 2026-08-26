SuperJob: 52% россиян готовы к снижению своих зарплатных запросов
Россияне стали чаще демонстрировать готовность торговаться с возможным работодателем о размере будущей зарплаты, поскольку с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда. Такой вывод можно сделать из результатов опроса SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан из всех федеральных округов страны. По подсчетам аналитиков сервиса, в августе этого года к снижению своих зарплатных запросов были готовы 52% россиян (против 44% в 2024 году), что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Доля категорически не готовых к уступкам, напротив, снизилась с 48% в 2024 году до 36%.
Средний размер возможной уступки соискателей остается умеренным — 10,5%, хотя это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений и максимум с 2015 года (10,8%). Каждый четвертый соискатель (24%) потенциально согласен снизить запросы не более чем на 10%, еще 16% — в пределах 5%. На уступки в 15% и 20% готовы по 5% респондентов. Доля тех, кто согласен уменьшить ожидания на четверть, составила 2%.
Как показали данные опроса, женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. Если соискатели в среднем согласны уступить работодателю 11,1%, то соискательницы — только 9,9%. Также среди женщин выше доля тех, кто совсем не готов пойти на уступки,— 39% против 32% среди мужчин.
Подробнее — в материале «Ъ» «Зарплата не для торга».
К июлю 2026 года почти 60% работающих россиян уже обсудили с работодателем повышение зарплаты или собирались это сделать, при этом 29% опрошенных инициировали переговоры, а еще столько же готовились к ним. Исследование SuperJob в июле 2026 года также показало, что 29% россиян хотя бы раз угрожали увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда, и 59% из них добились желаемого. Мужчины чаще прибегают к такой тактике (34% против 24% женщин), но женщины успешнее в переговорах, добиваясь положительного результата в 65% случаев против 53% у мужчин.
Компании становятся более гибкими в переговорах с персоналом на фоне дефицита кадров: каждый десятый работодатель готов сразу удовлетворить требования сотрудника, тогда как два года назад таких компаний было 6%. При этом 64% работодателей предпочитают искать компромисс, и лишь 6% увольняют работников после ультиматумов.