SuperJob: 52% россиян готовы к снижению своих зарплатных запросов

Россияне стали чаще демонстрировать готовность торговаться с возможным работодателем о размере будущей зарплаты, поскольку с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда. Такой вывод можно сделать из результатов опроса SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан из всех федеральных округов страны. По подсчетам аналитиков сервиса, в августе этого года к снижению своих зарплатных запросов были готовы 52% россиян (против 44% в 2024 году), что стало максимальным показателем за весь период наблюдений. Доля категорически не готовых к уступкам, напротив, снизилась с 48% в 2024 году до 36%.

Средний размер возможной уступки соискателей остается умеренным — 10,5%, хотя это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений и максимум с 2015 года (10,8%). Каждый четвертый соискатель (24%) потенциально согласен снизить запросы не более чем на 10%, еще 16% — в пределах 5%. На уступки в 15% и 20% готовы по 5% респондентов. Доля тех, кто согласен уменьшить ожидания на четверть, составила 2%.

Как показали данные опроса, женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. Если соискатели в среднем согласны уступить работодателю 11,1%, то соискательницы — только 9,9%. Также среди женщин выше доля тех, кто совсем не готов пойти на уступки,— 39% против 32% среди мужчин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарплата не для торга».