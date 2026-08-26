Зарплата не для торга

Как показали данные опроса SuperJob, женщины реже готовы снижать свои зарплатные ожидания. Если соискатели в среднем согласны уступить работодателю 11,1%, то соискательницы — только 9,9%. Также среди женщин выше доля тех, кто совсем не готов пойти на уступки,— 39% против 32% среди мужчин. В целом же россияне стали уступчивее в вопросах будущей зарплаты — видя охлаждение на рынке труда, соискатели более осторожны в оценках перспектив своего трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне стали чаще демонстрировать готовность торговаться с возможным работодателем о размере будущей зарплаты, поскольку с осторожностью оценивают свои перспективы на рынке труда. Такой вывод можно сделать из результатов опроса SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан из всех федеральных округов страны.

По подсчетам аналитиков сервиса, в августе этого года к снижению своих зарплатных запросов были готовы 52% россиян (против 44% в 2024 году), что стало максимальным показателем за весь период наблюдений.

Доля категорически не готовых к уступкам, напротив, снизилась с 48% в 2024 году до 36%. Как поясняет руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко, рост готовности соискателей к компромиссу по зарплате отражает изменение баланса сил на рынке труда. «В 2026 году конкуренция среди кандидатов усилилась: вакансий на 19% меньше, чем год назад, резюме — на треть больше. Работодатели перешли к более сдержанному найму, темпы роста зарплат заметно замедлились»,— отмечает она.

При этом, полагает Наталья Ильченко, говорить о переходе к «рынку работодателя» пока рано. Рост предложения рабочей силы не решил проблему структурного дисбаланса: компаниям по-прежнему сложно находить высококвалифицированных и опытных специалистов, которые сохраняют сильные переговорные позиции. Напомним, по итогам второго квартала уровень безработицы составил 2,2%. В то же время, как показывает статистика Росстата, при стабильной занятости на рынке труда замедляется темп прироста зарплат. В январе он составил 8,6% с поправкой на инфляцию, а в мае — уже 4,5% (см. “Ъ” от 30 июля).

Возможно, поэтому средний размер возможной уступки соискателей остается умеренным — 10,5%, хотя это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений и максимум с 2015 года (10,8%). Каждый четвертый соискатель (24%) потенциально согласен снизить запросы не более чем на 10%, еще 16% — в пределах 5%. На уступки в 15% и 20% готовы по 5% респондентов. Доля тех, кто согласен уменьшить ожидания на четверть, составила 2%.

Неожиданно мужчины демонстрируют меньшую категоричность при обсуждении размера будущей зарплаты — в среднем они согласны уступить 11,1% против 9,9% среди женщин.

Причем доля абсолютно непреклонных среди соискательниц выше (39% против 32% среди мужчин). Возраст и наличие постоянной работы на момент обсуждения условий новой занятости, напротив, отрицательно влияют на готовность к торгу. Так, среди молодежи до 24 лет лишь 22% не готовы снижать ожидания, а средний размер уступки — 11,3%. Среди граждан 45+ категорично настроены уже 43%, а средняя уступка меньше — 9,9%. Работающие граждане в среднем готовы уступить 10,1%, при этом 40% занятых не готовы снижать ожидания. Безработные реже отказываются от торга (29%), а средний размер уступки составляет 10,7%.

Как считает ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, различия в поведении мужчин и женщин могут быть обусловлены средним размерам запрашиваемых ими зарплат — женщины обычно претендуют на менее оплачиваемые должности. «В результате разрыв в минимальных зарплатах, на которые готовы согласиться мужчины и женщины при приеме на работу, составляет около 25%, как показывают опросы населения»,— отмечает он. У женщин зачастую меньше «пространства для маневра», соглашается партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов, поскольку определенная дискриминация по отношению к ним на российском рынке труда еще существует. Кроме того, напоминает он, многие женщины в период экономической активности — это разведенные женщины с детьми, которые не могут рассчитывать на существенную материальную поддержку от бывших мужей, что также влияет на их готовность к зарплатным компромиссам.

Анастасия Мануйлова