На Сахалине восстановили свет и сотовую связь после разрушительного циклона

В районах Сахалинской области, которые затронуло циклоном, восстановлены электроснабжение и сотовая связь, а также пассажирские перевозки. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Самая сложная ситуация сохраняется в поселке Шахтерск в Углегорском районе. Вода в реке до сих пор мутная, поэтому там до сих пор нарушено водоснабжение.

В населенных пунктах организован подвоз питьевой воды. Специалисты обследуют поврежденные дома — по уже проверенным объектам оформляются документы для первых выплат. «По каждому случаю будет определена и оказана необходимая помощь»,— написал господин Лимаренко в Telegram.

Циклон обрушился на Сахалин 20 августа. Его активная фаза, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни. В Углегорском районе два человека пропали без вести. На базе отдыха смыло гостевые домики. В Томари затопило 17 жилых домов. Попасть в город и выехать из него можно только поездом из-за перекрытия автодорог.