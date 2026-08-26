16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы

16 самолетов, следовавших в московский аэропорт Внуково, перенаправили на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram. Часть рейсов ожидает дозаправки и направятся во Внуково с пассажирами, сообщили в воздушной гавани.

По данным пресс-службы, четыре борта высадили пассажиров в Шереметьево и Домодедово, там же был выдан багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково с пассажирами.

«Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет. Но массовых задержек не ожидается»,— указано в сообщении.

По данным онлайн-табло, к 6:35 мск из Внуково задержан вылет пяти рейсов компании «Победа» в турецкие Анталью, Газипашу и Даламан, а также в Краснодар и Ульяновск. Кроме того, перенесен вылет рейса Utair в Сочи, а также рейса в Стамбул компании Pegasus.

Ночью 26 августа во Внуково вводили ограничения на полеты: прием и выпуск рейсов проходил по согласованию с органами. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.