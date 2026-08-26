16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы
16 самолетов, следовавших в московский аэропорт Внуково, перенаправили на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram. Часть рейсов ожидает дозаправки и направятся во Внуково с пассажирами, сообщили в воздушной гавани.
По данным пресс-службы, четыре борта высадили пассажиров в Шереметьево и Домодедово, там же был выдан багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково с пассажирами.
«Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет. Но массовых задержек не ожидается»,— указано в сообщении.
По данным онлайн-табло, к 6:35 мск из Внуково задержан вылет пяти рейсов компании «Победа» в турецкие Анталью, Газипашу и Даламан, а также в Краснодар и Ульяновск. Кроме того, перенесен вылет рейса Utair в Сочи, а также рейса в Стамбул компании Pegasus.
Ночью 26 августа во Внуково вводили ограничения на полеты: прием и выпуск рейсов проходил по согласованию с органами. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
16 августа 2026 года в аэропорт Внуково прибыли более 10 рейсов, которые не смогли приземлиться ранее из-за временных ограничений и были перенаправлены на запасные аэродромы. Эти ограничения действовали с 2:42 по 6:29 мск, при этом власти Москвы сообщили, что в сторону столицы летели 600 беспилотников, 201 из которых были сбиты.
В июне 2026 года московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово также временно приостанавливали прием и отправку рейсов из-за массовой атаки беспилотников, когда был введен план «Ковер». В тот день было задержано почти 200 рейсов, еще 65 отменены, при этом наибольшее количество перенесенных вылетов — 80 — пришлось на Внуково.
Похожие инциденты происходили и ранее: в конце декабря 2025 года в аэропорту Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, тогда задерживались 18 рейсов на вылет и 30 на прилет, а часть рейсов направлялась в другие московские аэропорты.